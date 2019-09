Babiš: Stala se ta nejdůležitější věc... Pak prozradil, jak to bude s odchodem Čechů do důchodu

Andrej Babiš se ve svém hlášení, které pravidelně jednou týdně zveřejňuje, raduje z toho, že bylo v kauze Čapí hnízdo zastaveno trestní stíhání nejen jeho, ale i dalších členů jeho rodiny. „Čau lidi. Jo, určitě už to víte. Ví to už všichni. Teď v pátek se stala nejdůležitější věc, která se týká mě a mojí rodiny za poslední dva roky. Mám pocit, že od doby, co jsme se s Monikou vzali. A od chvíle, kdy mě policie začala stíhat. A od doby, co máme Ellu. Od doby, co Vivi odjela studovat do Španělska. Státní zástupce zastavil trestní stíhání mě a mé rodiny,“ píše premiér v úvodu svého příspěvku.

Netají s tím, že rozhodnutí státních zástupců jej skutečně potěšilo. „Vyjadřoval jsem se k tomu snad deset tisíckrát a moje slova se potvrdila. Jsem rád, že Česká republika konečně nemá trestně stíhaného premiéra. Mimo jiné se tak splnilo přání spolku Milion chvilek pro demokracii, a spousty lidí včetně všech předsedů politických stran, co jich tu máme. Mám velkou radost,“ tvrdí šéf hnutí ANO.

Pak už se věnuje ryze politickým věcem, připomíná, že Sněmovnou prošel návrh na zvýšení důchodů průměrně o 900 korun a že v roce 2021 by měl být průměrný důchod nejméně 15 tisíc korun. Zároveň si ale rýpnul do ČSSD. „Mimochodem, každý ví, že nárůst důchodů na tento rok a slevy na jízdném schválila ještě naše menšinová vláda hnutí ANO bez sociální demokracie. Teď v tom trendu pokračujeme. A čekáme na návrh důchodové komise, který posoudíme. Ale máme vlastní představy, jak narovnat důchody mezi muži a ženami, a taky které profese by měly jít dřív do důchodu. Věk odchodu do důchodu prodlužovat určitě nebudeme,“ tvrdí.

Kromě toho se pozastavil i u aktuální situace ve zdravotnictví. „Asi jste viděli v televizi zástupce samozvaného krizového štábu, který zdaleka nemůže mluvit za české zdravotnictví. Přesto strašili kolapsem a krizí českého zdravotnictví a žádají rozpuštění 25 miliard z rezervního fondu pojišťoven. Snaží se ve společnosti vyvolat strach, že selhává péče v nemocnicích, pacienta si berou za rukojmího a veřejně tvrdí, že pokud se nepřidají další peníze už nad rámec rekordně vysokých výdajů v českém zdravotnictví, tak se zhorší péče,“ píše s tím, že jde prý jen o „vydíračku“, kterou odbory pravidelně opakují.

Zdravotnictví se podle něj daří jako nikdy dřív. „Nikdy nešlo na zdravotní péči tolik peněz. Nikdy nebyly ve zdravotnictví tak vysoké platy. Nikdy jsme neléčili tolik lidí moderními léky. A hlavně nikdy se neřešily problémy jako nyní. Zkrátka nikdy nebylo tak dobře v tomto oboru, jako dnes. Ať už to zní jako klišé, nebo ne, je to prostě pravda. A v této době prosperity se odbory rozhodly vytvořit samozvaný krizový štáb a rozjet lživou kampaň a strašit lidi,“ uvádí premiér, podle kterého nejde ani o pacienty, ani o zdravotníky, ale jen o odbory.