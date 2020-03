Babiš vyzval Trumpa, aby se inspiroval v ČR a zavedl roušky

Babiš Trumpovi napsal, aby zkusil vyřešit problém s koronavirem "českým způsobem". Uvádí, že nošení obličejové roušky omezuje šíření viru o 80 procent a že ČR stanovila pro své občany používání roušky jako povinné.

Zároveň mu poslal video natočené pod heslem Masks4All (roušky pro všechny) a které vysvětluje důvody zakrytí obličeje. Video vyzývá všechny, aby ho šířili i do dalších zemí, ve kterých lidé roušky i přes pandemii koronaviru nepoužívají. Později český premiér autorům videa pogratuloval k jejich práci a uvedl, že ho poslal "většině premiérů a prezidentů Evropy".

Na vzkaz Babiše reagoval například Jurečka, podle kterého si Babiš dělá z lidí srandu. "Před dvěma týdny tvrdil veřejně, že roušky jsou zbytečné, že neochrání, pak se podivoval nad tím, že tady někdo šije roušky, a teď tohle? Pane premiére, na tom, čím se chlubíte, nemáte nejmenší zásluhu," napsal šéf KDU-ČSL na twitteru.

Mr. President @realDonaldTrump, try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America!https://t.co/BATFV8l3ob