Babišův střet zájmů: Do Česka dorazil překlad stěžejního dopisu k auditu EK

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo český překlad dopisu k auditu Evropské komise (EK) ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Uvedl to dnes server iRozhlas.cz, kterému to potvrdil mluvčí ministerstva Vilém Frček. Originál dorazil do Česka v říjnu.