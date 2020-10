Boj s covidem: Do Česka přijedou zdravotníci ze spojeneckých zemí, souhlas dal i Senát

"V současné době nelze zcela konkrétně specifikovat podobu této pomoci, jelikož se bude odvíjet od možností a nabídky spojeneckých zemí a aktuální potřeby ČR," stojí ve vládních podkladech pro zákonodárce.

Senát právě odsouhlasil pobyt vojenských zdravotníků z členských států NATO a EU v naší zemi. Souhlasné doporučení dal dnes ráno bezpečnostní výbor Senátu. — Pavel Fischer (@PavelFischer) October 29, 2020

Působení armádních lékařů a zdravotníků zatím nabídly po české žádosti Spojené státy. Skupiny Národních gard Texasu a Nebrasky mají mít celkem 28 členů. "Předpokládá se, že by se jednalo celkem o čtyři týmy po zhruba sedmi členech, které by vedl lékař. Americké týmy již mají zkušenost se zvládáním pandemie z USA a měly by vlastní vybavení," uvedla vláda.

Zahraniční vojáci budou v případě nasazení v Česku působit beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem. Američané by mohli pomáhat podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) i v záložní nemocnici na výstavišti v Praze-Letňanech, pokud by musela být uvedena do provozu.

"Čeští zdravotníci jsou často přetíženi a vydávají se ze všech sil, aby se situaci podařilo zvládnout," řekl před senátory Metnar. Nyní se podle něho vyjednává o možném vyslání zdravotníků s Německem a rozbíhají se jednání i s dalšími státy NATO a EU na bilaterální úrovni i na úrovni obou organizací.