Česko k pozastavení vydávání víz přistoupilo ve středu. "Vízová centra v Číně jsou v tuto chvíli zavřená," řekl Petříček. Ministerstvo zahraničí následně oznámilo, že vízová centra zůstanou uzavřena přinejmenším do 16. února. Poté se rozhodne o dalším postupu, bude záležet na vývoji situace kolem koronaviru. Cílem opatření podle úřadu je zabránit dalšímu šíření nákazy.

O dalších možných opatřeních se podle Petříčka dál jedná. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že zvažuje, že vládě navrhne dočasně zakázat veškeré lety z Číny. Podle Petříčka je ale možné, že se aerolinky, které lety provozují, rozhodnou k takovému kroku samy.

O možnosti evakuace českých občanů jedná diplomacie s Francií a s Británií, podle Petříčka není vyloučena ani spolupráce s Německem. Paříž i Londýn plánují vyslání svých letadel do Číny v sobotu, záleží to ale na povolení čínských úřadů, uvedl ministr. "Pro čínskou stranu je to citlivá otázka, a to respektujeme. Chtějí, aby situace byla držena v klidu, aby jejich občané v oblastech, kde je vyhlášena karanténa, nepropadali panice," řekl.

Babiš mluvil i o možnosti vyslat do Číny český vládní speciál kvůli evakuaci občanů. "S panem premiérem jsme hovořili, že jestli do konce víkendu nebudeme mít jistotu, že u těch pěti občanů, kteří projevili zájem o to, aby mohli být přesunuti z Číny do Evropy, to nebude vyřešeno, tak bychom zvážili i jinou cestu, možná i vyslání speciálu," řekl Petříček. Pokud by Česko speciál vyslalo, podle ministra by pravděpodobně nabídlo místa v letadle i dalším občanům EU.

Kdy se čeští občané vrátí do vlasti, bude podle Petříčka záležet i na případných karanténních opatřeních po příletu. "Prioritou je, aby se předešlo riziku šíření koronaviru v Evropě. Je určitě nutná karanténa," řekl. Podle něj se jedná o tom, zda by karanténní opatření byla na území státu, do kterého by občané přiletěli, nebo by bylo možné je převézt do Česka.

Do ČR loni podle odhadu agentury CzechTourism přijelo zhruba 620.000 čínských turistů, tedy podobně jako v roce 2018. Průměrná doba pobytu je 2,5 dne. Utratí tu zhruba 1300 korun za den. Podobná je denní útrata turistů z Japonska a Spojených států. Host z Jižní Koreje v ČR denně utratí kolem 1500 korun. Informace vyplývají z dat projektu Tracking domácího cestovního ruchu.