Česko prosazuje nejtvrdší postihy vůči Rusku, chce kompletní odpojení Ruska od SWIFT

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dosavadní rozsah sankcí, které zavedla Evropská unie vůči Rusku, není konečný. Česká republika prosazuje co nejtvrdší postihy, například co nejrychlejší dokončení odpojení Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT. Na dotaz ČTK to dnes sdělilo ministerstvo zahraničí.