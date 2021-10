Česko se hodlá co nejaktivněji zapojit do přípravy nové Strategické koncepce NATO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika se hodlá co nejaktivněji zapojit do přípravy nové Strategické koncepce Severoatlantické aliance (NATO). Na zasedání ministrů zahraničí zemí Bukurešťského formátu v Tallinnu to dnes uvedl šéf české diplomacie Jakub Kulhánek. Na jaře příštího roku bude Praha hostit jeden z přípravných seminářů k nové koncepci.