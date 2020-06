Proč zrovna Rusko a Čína? Komunisté se zlobí, vadí jim nová sněmovní komise

Navzdory svému nesouhlasu se ale KSČM přeci jenom odhodlala jmenovat do komise své zástupce. Informoval o tom server CNN Prima News. Iniciátorkou tohoto projektu byla opoziční poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09) a další politici ze všech parlamentních stran.

Zpočátku se mělo jednat o vyšetřovací komisi vyhodnocující vliv autoritářských režimů, tedy Ruska a Čína, na Česko. Nakonec se ale její práce rozšířila i na hybridní hrozby, tedy nejen vliv cizích mocností, nýbrž i dezinformace a kybernetickou bezpečnost. Výhrady vyjádřila KSČM, jejíž poslanci odmítli tuto iniciativu podpořit.

"Když jmenují dva státy a přitom mnohem autoritativnější státy tam vyjmenovány nejsou, tak je to podle mého soudu minimálně diplomatický nonsens," zdůvodnil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip důvod svého nesouhlasu. Nelíbí se mu, že se pozornost příliš upírá právě na Rusko a Čínu.

"Hybridní hrozby nejsou dány jedním nebo dvěma státy, mohou hrozit odkudkoli včetně některých takzvaných občanských aktivit a podobně,“ dodal Filip. Nicméně když už komise vznikla, rozhodli se komunisté do ní přeci jenom nominovat někoho ze svých řad, a tím pádem mít na její práci podíl.

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič se nechal slyšet, že strana bere hybridní hrozby vážně. Vytváření dalších a dalších sněmovních výborů však nepovažuje za logické. Podle jeho názoru by se touto problematikou měla zabývat především vláda, respektive resort vnitra a orgány činné v trestním řízení.

Bude v čele komise zástupce ANO?

Vznik Stálé komise pro hybridní hrozby si Sněmovna odhlasovala minulý týden, přičemž zatím není stoprocentně známo, kdo bude stát v jejím čele, a jaké bude její složení. Očekává se nicméně, že by předsedou měl být poslanec Robert Králíček (ANO). Hybridní hrozby se podle jeho názoru týkají všech oblastí a existuje kauzalita mezi nimi a kybernetickými útoky, terorismem, nelegální migrací nebo průmyslovou špionáží. To, z čeho těží, jsou cílené dezinformace, jejichž cílem je ovlivňovat veřejné mínění, a mást určité skupiny.

"Určitě, protože kolem toho zaznívaly dezinformace. Existovaly snahy mylně informovat naši společnost, takže to jsou témata, kvůli kterým by komise měla být svolána. My se ale hybridním hrozbám chceme věnovat i dlouhodobě, ne jen reagovat na tato citlivá témata, která se zrodí ve společnosti," odpověděl Králíček na dotaz, zda by k práci komise patřilo i vyšetřování kontroverzí, jež provázelo odstranění sochy maršála Koněva, nebo avizovaná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

V komisi by z řad poslanců měli zasedat za TOP 09 Helena Langšádlová, která mimo jiné stojí za jejím vznikem, za lidovce Jan Bartošek, za ČSSD Ondřej Veselý a za SPD Pavel Jelínek.