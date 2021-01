Hamáček k epidemii: Tvrdé restrikce jsou jediné řešení, dokud nebude Česko proočkované

Hamáček řekl, že ÚKŠ pravidelně sleduje centrální i krajské zásoby ochranných prostředků. "Byli jsme informováni ministerstvem průmyslu a obchodu, že zásoby jsou dostatečné. Daří se plus minus plnit dvouměsíční zásobu, kterou má každý zřizovatel držet," uvedl. Rozsáhlejší je podle něj zásoba v případě rukavic kvůli signálům, že by jich mohl být na trhu nedostatek.

Pomůcky potřebné k očkování si zajišťují jednotliví zřizovatelé. Pro případ výpadků dodávek si ale Česko zajišťuje padesátiprocentní rezervu na úrovni Správy státních hmotných rezerv (SSHR). "Pokud v některých nemocnicích by došlo k problému, měli bychom to být schopni kompenzovat ze SSHR, nebo zápůjčkou například z fakultních nemocnic," řekl.

Hamáček nepředpokládá, že by při počtech dostupných očkovacích dávek v řádu statisíců mohl být v lednu či únoru nedostatek materiálu. "Komplikace by mohly přijít až při nasazení těch milionových objemů, na to jsme právě připraveni těmi dodávkami do SSHR a případným uvolňováním ze SSHR nemocnicím," uvedl.

Epidemická situace podle Hamáčka v Česku dobrá není. "Česko se pohybuje na evropské i světové špičce z hlediska nárůstu nových případů, klíčové je udělat maximum, aby tomu tak co nejrychleji nebylo," uvedl. Kabinet podle něj pro to dělá maximum, opatření jsou podobná jako na jaře i podzim, kdy fungovala. "Je klíčové, abychom ta opatření všichni dodržovali," dodal.

Hamáček řekl, že chápe únavu a naštvání lidí, kteří by se chtěli vrátit k běženému životu. "Epidemie to ale svou charakteristikou neumožňuje. Potvrzují se slova, že dokud nebude společnost adekvátně proočkována, jiná možnost než tvrdá, ale jediná fungující opatření, není," uvedl.