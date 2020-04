Kabinet zrušil zóny od 16. března jako jedno z opatření proti šíření epidemie koronaviru. Dosud platné usnesení počítalo s tím, že platit v zónách se nebude do konce nouzového stavu. Kabinet nicméně v pondělí rozhodl, že opatření zruší. "Dostali jsme několik desítek žádostí, abychom neomezovali města a obce, přihlédli jsme k tomu, že je to věc měst a obcí," vysvětlil dnes Hamáček.

Obsah usnesení se objevil na vládním webu před 20:30 s tím, že změna platí od půlnoci. "Vláda v tom zas dělá jen chaos. Oznámit nám obnovení modrých zón tři hodiny před jejich znovuobnovením nedává smysl," napsal na sociálních sítích pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Rozhodnutí kabinetu kritizoval i plzeňský primátor Martin Baxa (ODS). "Tak díky 'akční' vládě od půlnoci znovu platí ve městech parkovací řády. Na znovunastartování systému máme tedy celé dvě hodiny," uvedl na twitteru.

Tak díky “akční” vládě od dnešní půlnoci znovu platí ve městech parkovací řády, tj. placené parkování a modré zóny. Na znovunastartování systému máme tedy celé 2 hodiny a jistě všichni řidiči napjatě sledují tyjátr vládních tiskovek, aby si to zjistili. To je prostě blázinec.. — Martin Baxa (@MartinBaxa2) April 27, 2020

Hamáček se proti tomu ohradil. "Byla to věc, kde byla vláda pod obrovským tlakem měst a obcí, aby to zrušila. A když to zrušíme, tak je to zase špatně," podotkl. Praha podle něj přitom sama ukázala, že dokáže reagovat velmi rychle a "věci si uspořádat po svém" v řádu minut. Metropole rozhodla obnovit platnost modrých zón až 11. května. "Kritiku moc nechápu. Buď to neměli chtít a pokud to chtěli a my vyhověli, tak nechápu, proč nám za to nadávají," uvedl Hamáček.

Problém nevidí ani v tom, že rozhodnutí bylo účinné krátce po uveřejnění. "Vláda byla pod tlakem to udělat co nejrychleji, tak jsme to udělali co nejrycheji," řekl. Města jsou podle něj schopna přijíždějícím motoristům sdělit, v jakém režimu placení funguje.