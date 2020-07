Hledá se možnost, jak by mohli volit lidé v karanténě. Vznikla pracovní skupina

Současná legislativa karanténu považuje za překážku výkonu volebního práva. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zároveň pro CNN Prima News uvedl, že pokud by se na podzim počty lidí v karanténě pohybovaly v řádech desetitisíců, tak by se v krajním případě mohlo diskutovat i o odložení voleb.

Hamáček v pondělí řekl, že do podzimních voleb nelze prosadit změny, které by umožnily lidem v karanténě volit a zároveň zamezily rizikům přenosu covidu-19. Vyjádření následně kritizovala opozice.

"Samozřejmě, pokud ty počty budou šplhat do tisíců (desetitisíců), tak to stejně nebude jenom o volbách, to by znamenalo horší situaci než na jaře," řekl dnes ministr CNN Prima News. Stát by pak podle něj musel reagovat nějakou formou mimořádného stavu, na což zákon pamatuje. "V tom nejhorším případě by se dalo diskutovat i o odložení voleb, ale to nechci rýsovat černé scénáře. A to prosím není nic, co bych navrhoval," dodal Hamáček. Podle něj je to až poslední možnost.

Hamáček dnes dal pokyn k založení pracovní skupiny, která se kromě epidemiologických opatření bude zabývat i tím, jak lidem v karanténě hlasování umožnit. "Nechci v žádném případě nikomu upírat jeho ústavní právo volit, zároveň ale musíme hledat zákonnou cestu, jak to lidem v karanténě umožnit a zda vůbec," vysvětlil ministr.

Mluvčí doplnila, že pravidlo, podle kterého nemohou ve volbách hlasovat lidi umístění v karanténě kvůli potenciální nákaze přenosnou nemocí, platí pro krajské volby od roku 2000 a pro senátní od roku 1995. Pracovní skupina by ale měla podle Hamáčka zohlednit, že letos jde o bezprecedentní situaci, kterou v tomto rozsahu česká legislativa nepamatuje, a prověřit všechny možnosti včetně využití speciálních mobilních uren či volebních komisí.