Hrad řeší, jak Zeman jmenuje Fialu premiérem. Osobně to dle Vojtěcha nelze

Do ní byl prezident převezen ve čtvrtek poté, co se u něj prokázala nákaza koronavirem. Zeman nemá žádné příznaky onemocnění. Pracovníci prezidentské kanceláře v Lánech byli podle Mynáře po zjištění nákazy otestováni s negativním výsledkem, dnes absolvovali PCR testy.

Mynář dnes hovořil s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. Ta mu sdělila, že nakažený musí zůstat 14 dnů v izolaci, výjimku podle ní nemůže dostat ani prezident Miloš Zeman, považovala by ji za špatný signál veřejnosti. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nemůže být Fiala jmenován v osobním kontaktu se Zemanem.

Prezidentův kancléř ČTK řekl, že jmenování Fialy Pražský hrad i nadále připravuje. Mynář má představu, jakým způsobem by se mohlo uskutečnit, záležitost chce ale ještě zkonzultovat se Zemanem. Potvrdil, že hlava státu bude propuštěna z ÚVN v sobotu odpoledne.

Dodal, že ihned po zjištění možné nákazy u jednoho pracovníka v Lánech bylo otestováno 24 zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, všichni s negativním výsledkem. Dnes byli na PCR testech, jejich výsledky ještě nejsou k dispozici.

Vojtěch: Fiala nemůže být při jmenování se Zemanem v osobním kontaktu

Fiala nemůže být podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) při jmenování premiérem v osobním kontaktu s prezidentem Milošem Zemanem, který byl pozitivně testovaný na koronavirus. Vojtěch to dnes řekl novinářům a odkázal se při tom na pravidla pro izolaci nakažených, která platí pro všechny.

"Všeobecné pravidlo, které platí pro každého je takové, že pokud je daný jedinec pozitivně otestován PCR testem na covid-19, tak musí nastoupit na 14denní izolaci. Izolace znamená, že se nesmí potkávat s ostatními lidmi tak, aby je nenakazil," řekl Vojtěch. Setkávat se podle něj může jen s rodinou nebo zdravotníky.

"Stanovisko ministerstva ani nemůže být jiné. Metodika platí a my nemůžeme říct, že jen pro někoho a pro někoho ne," dodal. Doplnil, že za úmyslné porušení izolace obecně hrozí i trestněprávní odpovědnost.

Podle Vojtěcha by to nemělo být bráno tak, že ministerstvo zdravotnictví brání jmenování premiéra. "Byl bych rád, aby byl jmenován stejně jako celá vláda co nejdříve. Pravidla musí platit pro každého, pokud máme veřejnost přesvědčit, že má pravidla dodržovat," řekl. Podle jeho názoru by se jmenování mohlo uskutečnit distanční formou.

Neumí si představit, jak by mohl prezident při dodržení izolace osobně Fialu jmenovat. Výjimka pro izolaci podle ní není možná, metodický pokyn hygieniků hovoří jasně o minimálně dvou týdnech.