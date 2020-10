KOMENTÁŘ: Zeman na čas zmoudřel, malér ale trvá. Pane premiére, běžte a podívejte se pozůstalým do očí

Malér už neignorují ani na Hradě. I prezident Miloš Zeman pochopil vážnost situace, kdy země úpí pod koronavirovou infekcí. Politik, který se vždy vyžíval rozdělováním společnosti a děláním naschválů, najednou ustoupil a zrušil na Pražském hradě slavnostní ceremoniál k 28. říjnu na počest vzniku samostatného státu. Ještě minulý týden na konání večera lpěl a prohlašoval, že zrušení oslav by byla zbabělost. Hlava státu si moc dobře uvědomila, že pokud by ve středu udělovala vyznamenání, stala by se spoluzodpovědná za stále zhoršující situaci. Lidé by už ztratili poslušnost a poukazovali by, že když se může scházet nejvyšší ústavní činitel, oni mohou také. Navíc by plivl do tváře všem trpícím a degradoval by práci zdravotníků, kterým by hradní sešlostí jistě přidělal práci.

Přesto národ nemůže k Miloši Zemanovi vzhlížet. Stále mu nejde zapomenout, jak před necelými čtrnácti dny pohrdal živnostníky, které označil za neschopné a utahoval si z umělců, ať vyhladoví, neboť s prázdným žaludkem vždy vytvořili nejlepší díla. Prezident svým rozhodnutím pouze zmírnil hněv v podhradí, ale miláčkem se už nestane. Nikdy. Na to už je definitivě pozdě. Jisté zmoudření v jeho podání by ale rovněž zapadnout nemělo.

Nakupující ježíšci opět zhorší křivku nákazy

Naopak ani s náznakem kladných bodů nemohou počítat ve Strakově akademii. Soubor chaotiků už pro národ nepředstavuje autoritu. Lidé ztratili důvěru k současné vládě, která se topí ve zmatku. Češi jsou už alergičtí na neustálé a okamžité změny. Ještě v neděli představitelé kabinetu deklarovali, že v tomto týdnu se žádné další restrikce zavádět nebudou. Nastalo pondělí a vládní politici vypustili do éteru rozhodnutí, že od středy je nutné nosit roušky, a to i venku při pohybu i za jízdy autem. Národ schválený befel ještě nestrávil, aby se ve středu dozvěděl, že se zavírají služby i obchodní centra. Pokud se někdo ještě zastával týmu, jemuž šéfuje Andrej Babiš, musel i on ztratit poslední zbytky iluze o tom, že stát je řízen systémově.

Mimochodem zpráva o nenadálém zavření obchodních center a služeb se zase krásně promítne do statistiky nakažených. Šlo o opravdu taktický tah. Premiér, který pokorně prosí lidi, aby zůstali doma, je vlastně vyšle na poslední chvíli na předvánoční nákupy, aby se u prodejců či kadeřníků zase všichni hezky nakazili. Nakupující rozhodně v té chvíli nemysleli na dodržování dvoumetrového rozestupu či dalších hygienických doporučení. A tak až za deset dní bude křivka opět stoupat, pak za ni mohou ježíšci, které pohltila nákupní horečka. Pak by měl zase vystoupit ministerský předseda a poprosit své občany, aby zůstali doma. Překvapivě poslechnou, protože zavřeno je už zase téměř vše.

Vláda už nemůže očekávat, že ji voliči budou brát vážně. Češi jsou už hákliví na zastrašování, na neustále hrozící sankce, o nichž slyšeli za minulého režimu. Ano, situace je vážná a nikdo nevyzývá k podkopávání vyřčených rozhodnutí. Kabinet ovšem nepochopil, že jen armádními rozkazy kázeň neudrží. Koronavirová pandemie se do země zakousla téměř před osmi měsíci. Za celou dobu se nenašel jediný vládní politik, který by pravidelně a rozumně vysvětloval, proč muselo nastat toto rozhodnutí a proč tamto. Nikdo se osvěty a prevence nechopil. A vlastně ani není divu, protože ve vládě žádná osobnost nesedí. Proto pacienti umírají a ekonomika i podnikání opět sténá, stejně jako tomu bylo na jaře. Jen s tím rozdílem, že živnostníci už nemají žádné rezervy.

Zanedbané léto se může mít následky jako bitva na Bílé hoře

Závěr léta roku 2020 může záporně vstoupit do dějin. Není vyloučené, že se do nich zapíše podobně degradujícím způsobem jako bitva Bílá hora, která byla pro Čechy po staletí velkou pohromou. Zemi hrozí, že bude mít nevzdělanou generaci, která kvůli neustálému zavírání škol trčela doma. Ruku na srdce. Distanční výuka nemůže vše nahradit, například zcela vylučuje praktická cvičení či laboratorní testy. Za dvacet, třicet let budou státu chybět mozky ve všech odvětví, sehnat lékaře bude zázrak. Jediné, co nám zůstane, bude vzpomínka na srpen 2020, kdy se premiér Babiš bál o pokles předvolebních preferencích, a proto odmítl další restrikce. Vždyť se blížily krajské a senátní volby.

Vláda a především Andrej Babiš už není schopna stát v čele státu a řídit ho. Časným ranním vstáváním jednotlivých ministrů už nikoho neohromí, zvláště když díky letní chybě umírají lidé. Odprostěme se nyní od živnostníků, hospodských či herců na mizině, byť prožívají depresivní stavy. Uvědomme si, že nějaké pochybné, nuzné a trapné předvolební preference právě nyní připravují o životy schopné lidi, kteří by mohli zemi prospět. Místo, aby jí pomáhali, proslavovali, leží na hřbitovech a další přibývají. Za co by se už mělo odstupovat, než za hazardování s lidskými životy? A to už nemluvím o zdravotnících, kteří díky šířící se nákaze jedou nad limit svých sil a jejich životy i zdraví jsou rovněž ohrožené.

Pane premiére, seberte odvahu a běžte se podívat do očí všem pozůstalým, kterým koronavirus vzal jejich milované a řekněte jim, proč je letos budou pod vánočním stromkem postrádat. Nedivte se, že pro národ nejste se svou vládou autoritou. Člověk, pro něhož jsou předvolební preference více než lidský život či zdraví spoluobčanů, se nemůže těšit respektu od ostatních. Měl byste si to uvědomit, i když už je pozdě.