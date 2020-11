Komise vybrala na posty evropského pověřeného žalobce 3 kandidáty

Ve výběrovém řízení uspěl náměstek nejvyššího státního zástupce Pavel Pukovec, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek Mezlík a státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Praze Petra Vítková.

"Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v nejbližších dnech předloží jejich kandidatury ministerstvu spravedlnosti, o vlastním jmenování pak rozhoduje Kolegium Úřadu evropského veřejného žalobce," uvedl Malý.

NSZ zveřejňuje výsledek výběrového řízení na kandidáty na pozici evropských pověřených žalobců @EUProsecutor https://t.co/HlEpmiwE0N — Nejvyšší státní zastupitelství (@NSZ_info) November 27, 2020

Mezlík už ve čtvrtek uvedl, že jmenováni by mohli být kandidáti v únoru. Mezlík by tak opustil případ údajné korupce na radnici Brna-středu, takzvané kauzy Stoka, kde je dozorujícím státním zástupcem. Případem se zabývá Krajský soud v Brně, místo Mezlíka by jej tak převzal některý z jeho kolegů. Zatím není jasné, kdo to bude.

V komisi zasedli zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, obou vrchních státních zastupitelství, evropský žalobce Petr Klement a zástupce ministerstva spravedlnosti.

Nový Úřad evropského veřejného žalobce by se měl stát klíčovým orgánem v boji proti podvodnému čerpání financí z rozpočtu Evropské unie. Každý členský stát navrhl do funkce evropského žalobce svého kandidáta - Česko vyslalo Petra Klementa z Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) v Brně. Vybírají se ale i takzvaní evropští pověření žalobci, kteří zastupují instituci na domácí půdě.