Kvůli koronaviru se chystá změna ústavního zákona. První návrh má být v červnu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by chtěl mít první text změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky hotový do poloviny června. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Od vlády má termín pro zhotovení změny, kterou chce do zákona zakotvit mimořádný pandemický stav, do konce prázdnin.