Kvůli Ukrajině nás čeká zkouška charakterů, jakou zažili parašutisté, řekl Vystrčil

"Každá válka je vždy zkouškou charakterů. Stejně jako takovou zkoušku procházeli členové skupiny Out Distance, tak zkoušku charakterů dnes procházíme my, protože jsme vlastně ve válce. A jedna z věcí, která ukáže, zda obstojíme, je, jak se dokážeme postarat o ukrajinské uprchlíky a jak přistoupíme k pomoci zemi, která je agresorem napadená, barbarským, brutálním způsobem a potřebuje naši pomoc. Já věřím, že v té zkoušce charakterů obstojíme, i proto, že máme historii, která nám dává naději a zkušenosti pro to, abychom obstáli," řekl ČTK Vystrčil.

Na pietním věnci byla i stuha v ukrajinských barvách. Podle Vystrčila dávají současné okolnosti možnost si víc uvědomit, čím členové Out Distance Adolf Opálka, Ivan Kolařík a Karel Čurda procházeli. "Není jednoduché to zvládnout; odešli od svých rodin, prošli výcvikem a pak se vrátili, aby pomáhali osvobozovat naši zemi. Někdo to zvládl bravurně, protože to měl v sobě, jako Adolf Opálka. Někdo udělal chybu, nevydržel ten obrovský tlak. Chci nám popřát, abychom jako Češi obstáli ve válce, ve které jsme. Bude hodně záležet na tom, jak charakterově obstojíme, protože úvodní euforie pomine a pak to bude o tom, jestli si dokážeme něco odříci, něčeho se vzdát. Přeji nám, aby ti pánové byli naší inspirací a abychom obstáli spíše jako Adolf Opálka než jako Karel Čurda," řekl Vystrčil.

Poděkoval i starostům a pořadatelům, že na výsadek vzpomínají. Ocenil, že se přirozeně scházejí stovky lidí. "Pokud chceme jako národ obstát, naše hrdost na naše hrdiny, kteří zažívali neuvěřitelně obtížné chvíle, musí jít z míst, kde se tak dělo," doplnil.

V 10:00 proletěl nad památníkem vojenský vrtulník ze základny v Náměšti nad Oslavou. Součástí piety byla modlitba. Loni byla akce v Rešicích, kde se narodil Opálka. Každý rok se vzpomíná na jiném místě. "Projekt Muži plukovníka Moravce připomíná všechny československé vojáky, výsadkáře, kteří pocházeli z Třebíčska, Jihlavska a Znojemska. Zároveň vzpomíná i na paraskupiny, které byly na tomto území vysazené anebo zde za války působily," řekl ČTK předseda spolku Veterans Tomáš Sláma.

Další vzpomínka bude odpoledne v obci Otín, kde se narodil Petr Hos, který 21. března 1995 padl jako člen mise UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie. Pořadatelé mu odhalí pamětní desku. V Ořechově je pomník od roku 1972, v roce 2018 zasadili u památníku lípu na počest parašutistů.

U Ořechova poblíž Telče seskočili parašutisté v březnu 1942 omylem, kvůli navigační chybě. Výsadek se plánoval o 130 kilometrů dál, u Jičína. Velitel výsadku Adolf Opálka po atentátu na Heydricha zahynul v červnu 1942 v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje. Další člen, Ivan Kolařík, se v bezvýchodné situaci otrávil. Třetí z parašutistů Karel Čurda se stal konfidentem gestapa, po válce ho popravili.

Atentát na Heydricha se stal 27. května 1942. Okamžitě po něm bylo vyhlášené stanné právo a začaly masové popravy (jen do 3. června bylo přes 13.000 lidí zatčeno a na 700 popraveno). Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků.