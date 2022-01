Lídři koaličních stran chválí Fialu za novoroční projev

"Premiér popsal jasně současné hlavní problémy naší země, hovořil o principech řešení, nelakoval na růžovo," sdělil ČTK předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Projev označil za konkrétní a věcný. Ministr vnitra a předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan označil řeč za projev státníka. "Neukřičený, obsahově bohatý, důrazný, apelující na jednotu a osobní zodpovědnost. Zároveň věcně popisující největší problémy dneška. Po letech balastu, výčitek, sebechvály a marketingových proklamací bez skutečného obsahu příjemná změna," sdělil ČTK.

"Jsem ráda, že má Česká republika v osobě Petra Fialy premiéra, který je slušný, věcný a nebojí se pojmenovat problémy, ale zároveň představit konkrétní řešení," napsala na twitteru předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"S panem premiérem zcela souhlasíme, že je třeba s lidmi konečně hovořit otevřeně o problémech, v kterých se naše země nachází. A že pro novou vládu musí být absolutní prioritou minimalizovat dopady na občany. Je třeba zajistit nejen okamžité formy pomoci, ale i dlouhodobá řešení a zabránit dalšímu rozdělování společnosti," uvedl předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Místopředseda Pirátů Radek Holomčík popsal pro Českou televizi Fialův projev jako realistický. Ocenil, že nelakoval skutečnost na růžovo a popsal ji takovou, jaká je.

"Za mě to byl skutečně projev, který jsem chtěl jako občan slyšet,“ řekl České televizi místopředseda STAN a ministr školství Petr Gazdík. Projev označil za realistický, stmelující, který nastavil vizi. Premiér podle něj pojmenoval nejzásadnější témata, která občany trápí.

Pro Schillerovou byl Fialův projev zklamáním, podle Okamury nenabídl řešení

Bývalá ministryně financí a nynější předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová označila dnešní novoroční projev premiéra Petra Fialy (ODS) za obrovské zklamání. Očekávala, že premiér bude stmelovat společnost, ale místo toho z něj měla pocit, že pokračuje volební kampaň. Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura míní, že Fiala byl povrchní a nenabídl žádné konkrétní řešení. Oba to řekli České televizi v reakci na Fialův první novoroční projev v jeho premiérské funkci.

"Za mě obrovské zklamání. Já jsem prostě čekala, že premiér Fiala naváže na to, o čem hovořil na počátku, když se stal premiérem, že bude spojovat společnost, že bude premiérem i pro ty, kteří nevolili pětikoalici. Ale dnes jsem měla pocit, jako by pokračovala volební kampaň,“ řekla Schillerová. Když Fiala hovořil o schodkovém hospodaření, působilo to podle exministryně jako kdyby nevěděl, že země má za sebou dva roky boje proti covidu. Vytkla mu, že zatím neřekl přesně, kde se bude šetřit. "Víme zatím o prvním kroku. A to je to, že sáhli na platy té spoustě těch nejpotřebnějších,“ prohlásila. Jako příklad uvedla pracovníky krajských hygienických stanic nebo úřadů práce.

"Petr Fiala správně pojmenoval v souladu s tím, jak to říká dlouhodobě SPD, tři problémy, které v současné době asi nejvíce pálí občany České republiky. Zaprvé je to inflace, zadruhé zdražování energií a zatřetí je to situace kolem covidu. Bohužel ale nenabídl za vládu žádná konkrétní řešení těchto problémů. A dokonce předvedl fatální iluzi, kdy řekl, že vidí řešení zdražování energií v předsednictví České republiky v Evropské unii," řekl ČTK předseda Okamura.

České televizi Okamura řekl, že Fiala byl v projevu dost povrchní. Zklamal ho, protože nenabídl žádné konkrétní řešení. Okamura zopakoval, že řešením je odmítnout Zelenou dohodu a odstoupit od systému EU pro obchodování s emisními povolenkami.