Maďarsko poskytne další vakcíny, kampaň k očkování posílí, prohlásil Babiš

Příští týden podle něj přijdou dodávky asi 1,1 milionu vakcín a vláda bude řešit, jak by mohla očkování ještě posílit.

Babiš řekl, že vakcíny do Česka přiveze 1. července maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko poslalo v červnu České republice 41.000 dávek vakcíny. Šlo o reakci na menší počet vakcíny, kterou český stát dostal po nesouhlasu s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v EU.

Očkování je podle premiéra důležité i v souvislosti s novou mutací koronaviru nazývanou delta, která se objevila i v Česku. "Je problém, že se registruje stále méně lidí," uvedl Babiš. V sobotu se podle něj k očkování zaregistrovalo jen asi 6300 lidí. Do Maďarska se také v sobotu vydaly tisíce Čechů na osmifinále fotbalového mistrovství Evropy, což může podle odborníků znamenat epidemické riziko. Babiš k tomu řekl, že vláda jim to nemůže zakázat a může lidi jenom vyzývat, aby byli obezřetní.

Vláda se chce podle premiéra zaměřit na propagaci očkování, na což by měla v pondělí uvolnit další peníze. V kampani se podle Babiše objeví celebrity a oslovil i některé hudební skupiny. Kromě toho je podle premiéra potřeba více zapojit firmy. "Delta je tady, my to sledujeme, ale nemůžeme říci, že jsme z toho venku," řekl.

Babiše v Partii následoval předseda Senátu Miloš Vystrčil, který mluvil mimo jiné o vakcinaci. Zásadní podle něj je, aby vláda kampaň k podpoře očkování řešila systematicky. Namátkou oslovit firmy nebo kapely podle něj není žádná koncepce. "Nemůže to být tak, že najednou někoho něco napadne. To je dobrý doplněk, ale nemůže to být základ té kampaně," řekl. Dodal, že v přesvědčování o vhodnosti očkování by mohli hodně pomoci praktičtí lékaři, kterým lidé věří.

V souvislosti s Maďarskem Babiš komentoval i zákon schválený maďarským parlamentem, který zakazuje zobrazení jakékoli jiné sexuální orientace než heterosexuální a změny pohlaví v materiálech cílených na osoby mladší 18 let. Proti zákonu se vymezilo 17 zemí EU. Babiš na dotaz moderátorky, zda se k tomu česká vláda připojí, uvedl, že otázku budou řešit na vládě, ale sám to považuje za politický boj. "Já nepovažuji za důležité dělat nějaká gesta, důležité je, jak se chováme," řekl. Dodal, že mnohem lepší by bylo dotáhnout ve Sněmovně zákon o větších právech pro homosexuály. Vystrčil k tomu řekl, že pokud se po střízlivém rozboru ukáže, že maďarský zákon skutečně je diskriminační, Česko by se k protestujícím státům připojit mělo.