Maláčová: ČSSD chce do Vánoc připravit systém výplat náhradního výživného

Náhradní výživné by podle ní mělo fungovat od roku 2021. Za neplatiče alimentů by výživné na děti poskytoval stát. V červenci Sněmovna propustila vládní návrh příslušného zákona do druhého čtení.

O náhradním výživném se podle ministryně v Česku diskutuje 15 let. "Měli jsme jednomyslnou podporu ve vládě, to tady nikdy nebylo, a pevně doufám, že do Vánoc budeme mít náhradní výživné hotové. Účinnost bude od příštího roku, ale legislativní proces ve Sněmovně chci načasovat co nejrychleji," řekla.

Náhradní výživné podle ní neřeší příčinu problému, což je podle ní fakt, že se v ČR špatně vymáhá právo. Minulý týden proto jednala s vládní zmocněnkyní Helenou Válkovou, společně zkusí "rázně zakročit" proti neplatičům výživného. "To bych si osobně přála, protože pak těch neplatičů bude méně," uvedla ministryně. Matkám samoživitelkám, které měly při koronakrizi finanční problémy, podle ní pomáhají i přídavky nebo mimořádná pomoc, o kterou lze žádat na úřadech práce.

Podle vládní předlohy o náhradním výživném by úřad práce vyplácel nejvýše 3000 korun měsíčně. Pohledávky by po neplatiči vymáhal. Novou dávku by stát dával nejdéle dva roky. Podmínkou by bylo, že rodič už začal peníze vymáhat po dlužníkovi v exekuci nebo u soudu. MPSV v podkladech k zákonu uvedlo, že úřady by mohly ročně dostat asi 24.000 žádostí o náhradní výživné a vyplatit by na něm mohly asi 861,3 milionu korun.

Maláčová dnes také řekla, že stát minulý týden poslal peníze zaměstnancům sociálních služeb, odměny za práci při koronakrizi. "Minulé pondělí jsme všechny ty peníze odeslali pro první kolo, pro víc než 93.000 lidí. Odměny (dostanou) nejen pečovatelky, ale i řidiči, kuchařky, uklízečky, podle počtu odpracovaných hodin," uvedla.

Investice do sociálních služeb, do zaměstnanosti a do rodin se vyplatí! Přesně na tohle jsem si vybojovala na vládě EU peníze, jak z realokací, tak i úplně nové. Podpoříme tak výstavbu zařízení pro seniory, digitalizaci, kurzarbeit nebo třeba sdílená pracovní místa či jesle. — Jana Maláčová (@JMalacova) July 28, 2020

V pondělí oznámila, že navrhne trvalý kurzarbeit. Program by měl mírnit růst nezaměstnanosti, navázat na program Antivirus, který skončí v srpnu. Ve stejném měsíci předloží ministryně návrh vládě. Na jeho parametrech se podle ní rámcově shodli zástupci tripartity i koalice.

"Parametry budou jako v Německu, německý osvědčený systém funguje od roku 1957. Odvíjí se od hloubky a míry zasažení krize. Bude to postavené na částečné zaměstnanosti, to znamená ne jako teď program Antivirus na překážkách v práci. Rozumná míra je od 60 do 100 procent, stát by dofinancovával až dva pracovní dny," řekla Maláčová.