Informaci o tom, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších obžalovaných, přinesl minulý týden v pondělí Deník N. Státní zastupitelství informace nepotvrdilo, uvedlo, že Jaroslav Šaroch změnil právní názor na posouzení věci a vedoucí státní zástupce přezkoumá, zda je Šarochovo rozhodnutí zákonné a důvodné. Později žalobci upřesnili, že rozhodnutí vydáno nebylo - Šaroch sice vypracoval rozhodnutí, to ale předložil k dalším standardním postupům městského státního zastupitelství.

Erazím zvažoval, zda upřednostnit oprávněný zájem veřejnosti na informovanost, či zájem dotčených osob. "Po posouzení přiměřenosti a vhodnosti se jevilo jako správné přisoudit větší ochranu právům dotčených osob," vysvětlil Erazím.

"Při pohledu zpět jsem toho názoru, že mělo být oznámeno zřetelně a jednoznačně, že došlo k předložení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v rámci standardního aprobačního procesu vedoucími pracovníky MSZ v Praze," uvedl.

Zeman na tiskové konferenci řekl, že by podle jeho názoru veřejnost neměla být informována o mezikrocích, ale o zásadních postupech, jako je podání obžaloby či zastavení trestního stíhání. Erazím ale uvedl, že podle něj nebylo možné o vývoji v kauze neinformovat. Šaroch měl totiž stanovenou lhůtu pro rozhodnutí do konce srpna. "Za situace, kdy byla veřejnost ujištěna, že má dozorový státní zástupce stanovenu konkrétní lhůtu na rozhodnutí ve věci, by tvrzení o jejím prodloužení, které by pokrylo i proces aprobace, bylo nutně nepravdivé," dodal.