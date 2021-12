Milostivé léto budou moci využít i lidé, kteří dluží ministerstvu financí

"Milostivé léto pomůže řadě našich občanů postavit se s čistým štítem znovu na nohy. Splacení jistiny a ukončení exekucí pomůže nejen jim, ale i celé ekonomice, kterou exekuce připravují o nezanedbatelnou část pracovní síly a tím i o neodvedené daně a sociální a zdravotní pojištění. Proto také vítám, že pod milostivé léto spadají i dluhy vůči zdravotním pojišťovnám a připojili se k němu i některé soukromé společnosti jako Air Bank či Home Credit," uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO).

Ministerstvo financí upozornilo na to, že dlužník by měl při platbě do zprávy pro příjemce uvést své jméno, poznámku o milostivém létu a správný variabilní symbol. Exekutor je po tomto splacení povinen vydat rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od placení zbytku dluhu a zastaví exekuci. Dlužník by se měl podle úřadu také obrátit na exekutora s žádostí o vyčíslení aktuální dlužné jistiny i v případě, že již v exekuci splatil více, než kolik činila výše jistiny. Je totiž možné, že splátky byly přednostně použity k úhradě úroků, pokut nebo nákladů exekuce a celá jistina tak stále splacena není.

Milostivé léto mohou dlužníci využít díky mimořádné novele exekučního řádu. Získávají tak jednorázovou šanci, aby se zaplacením jistiny a paušální odměny exekutorovi zbavili povinnosti hradit pokuty, penále, úroky a jakékoliv jiné částky navyšující dluh nad rámec jeho původní jistiny. Platba však musí být exekutorovi složena nebo doručena na účet nejpozději 28. ledna 2022. Milostivé léto mohou využít také fyzické osoby s exekučně vymáhaným dluhem vůči akciovým společnostem většinově ovládaným státem. V případě ministerstva financí jde například o energetickou společnost ČEZ.