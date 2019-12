Novotný vyhrál, Řeporyje postaví pomník vlasovcům. A od Kalouska přišla rázná slova

Více než hodinové jednání zastupitelstva dopadlo pro Novotného úspěšně. Jeho záměr vybudovat pomník vlasovcům zastupitelé jednohlasně schválili. Jednání ale doprovázelo připomínkování ze strany občanů Prahy, kteří přišli v hojném počtu.

Padl například návrh na vypsání referenda na zbudování pomníku , což ale Novotný odmítl. Několik místních zmínilo vzpomínky svých rodičů či prarodičů. Shodli se na tom, že o vlasovcích mluvili jedině v dobrém.

Na jednání promluvil také historik a poslanec za ODS Pavel Žáček, který za Novotným přišel s návrhem na zbudování pomníku. Podle něj právě v Řeporyjích bylo rozhodnuto, že jedna z divizí Ruské osvobozené armády pomůže českým povstalcům proti Němcům. Novotný jeho účast následně ocenil na sociálních sítích.

Některří nudí k uzoufání pic.twitter.com/pzvYS1FBTU — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 9. prosince 2019

A právě tam bylo v posledních dnech velmi živo. "Zastupitelstvo schválilo záměr jednomyslně. Myslím, že 300 lidských životů položených za osvobození Prahy, si pomník zaslouží. Blahopřeji a ruská propaganda ať se třeba zalkne..." napsal například exministr financí Miroslav Kalousek.

Novotný také na twitteru zveřejnil některé dopisy, které mu v souvislosti s "kauzou" přišly. Lidé ho v nich titulují jako "tlusťocha" nebo jako "přitroublého šaška" a podobně.

Jak by měl pomník vypadat, není jasné, Novotný by ale chtěl, aby byl hotový příští rok k 75. výročí konce druhé světové války. Proti záměru se ohradilo ruské velvyslanectví v Praze a ruská diplomacie. Novotný pravděpodobně počítá s tím, že by se pomník mohl stát cílem vandalů. Během jednání zmínil, že zastupitelstvo bude vyhodnocovat i to, jak jej zabezpečit.

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády. S Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům. Velitel jedné z divizí vlasovců Sergej Buňačenko vydal 6. května 1945 v Řeporyjích rozkaz, po kterém vlasovci přišli na pomoc protinacistickému Pražskému povstání.