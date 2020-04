ODS chce odložit platby DPH a služby zařadit do nižší sazby, nové návrhy mají i Piráti

Vláda podle Fialy naprosto nezvládá pomoc živnostníkům a firmám. Uvedl, že koronavirus zabíjí lidi, ale česká vláda zabíjí českou ekonomiku. Kabinet ANO a ČSSD podporovaný komunisty rozhoduje podle ODS se zpožděním a špatně. Při rozdělování pomoci postupuje byrokraticky, což ukazuje například rozdělování dotací z programu ministerstva průmyslu a obchodu COVID I.

To, že opozice s vládou není na jedné lodi, podle Fialy dokládá postoj vlády k návrhům, se kterými Senát vrátil poslancům vládní zákony. Poslanci se dnes v dolní komoře museli sejít ve vyšším počtu než polovičním, jak to udělali v předchozích týdnech, protože vláda chce přehlasovat vylepšení Senátu, upozornil.

Kvůli dopadům uzavření části ekonomiky hrozí podle předsedy sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury druhotná platební neschopnost firmám a živnostníkům. Proto ODS navrhuje odložení plateb DPH, snížení její sazby pro služby či snížení sociálních odvodů pro zachování zaměstnanosti. Speciální program by podle opoziční ODS měla vláda vytvořit pro podporu cestovního ruchu. Na záchranu knižního trhu navrhuje jednorázovou podporu oboru ve výši půl miliardy korun.

Piráti navrhují ošetřovné nebo kompenzační příspěvek pro lidi, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či o provedení práce (DPP). První místopředsedkyně strany Olga Richterová na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny uvedla, že jde zhruba o 150.000 lidí, kteří odváděli pojistné. Ministerstvo práce dnes oznámilo, že pro takzvané dohodáře s pojištěním chystá ošetřovné a pomoci by mohla také mimořádná dávka.

Přístup k lidem, kteří pracují na dohodu a přišli kvůli nařízeným omezením o příjem, kritizovaly i další opoziční strany. Piráti už na předchozí mimořádné schůzi Sněmovny navrhovali jednorázový příspěvek 15.000 korun pro pracovníky na DPP či DPČ, dolní komora jej neschválila. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale dříve uvedl, že situaci takzvaných dohodářů bude muset vláda řešit. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pátek řekla, že nejrychlejším řešením by bylo poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci. Podle Maláčové bez příjmu zůstalo maximálně 10.000 pracovníků na dohodu.

Na dohodu pracují často studenti či senioři, ale také samoživitelky. Dohody se využívají i u kratších úvazků. Na DPČ se nesmí odpracovat víc než 20 hodin týdně. Pokud je odměna vyšší než 3000 korun měsíčně, odvádí se pojistné. DPP zahrnuje maximálně 300 hodin za rok. Pokud výdělek přesahuje 10.000 korun, platí se z něj sociální a zdravotní odvody. Dohodáři nárok na ošetřovné nemají, i když pojistné odvádějí.

Podle Richterové by v případě osob pracujících na dohody dávalo ošetřovné smysl "i proto, že jsou nyní doma s dětmi a nemohou si práci, o kterou v drtivé většině přišli, ani shánět." Místopředsedkyně Pirátů podotkla, že dávka mimořádné okamžité pomoci příliš nefunguje, protože zhruba polovina žadatelů ji nedostane, nebo ji neobdrží rychle.

Začal nám #TýdenVeSněmovně



Shrnutí ve videu, od 1:50 mluvím o lidech pracujících na dohodu - věřím, že na téhle schůzi už pro ně alespoň ošetřovné, ale doufám i kompenzační příspěvek přijmeme. U těch, kteří platili pojistné, je cokoliv jiného nemravné.https://t.co/tOildGOPcK — Olga Richterová (@olgarichterova) April 21, 2020

Stát ošetřovné vyplácí rodičům dětí do 13 let za celou dobu uzavření škol. Vláda v pátek schválila pro zaměstnance navýšení ze 60 procent základu příjmu na 80 procent, a to zpětně od 1. dubna. Zákon projedná Sněmovna. Některé opoziční strany navrhovaly 80 procent už při projednávání návrhu na proplácení za dobu uzavřených škol. Například lidovci teď žádají zpětné navýšení ošetřovného od 11. března, kdy se školy zavřely.

Ministerstvo práce uvedlo, že ošetřovné pro dohodáře připravuje. Nesdělilo ale, jak vysoká by částka mohla být a zda by se úprava mohla dostat už do projednávané normy o zvýšení ošetřovného.

Piráti dále chtějí, aby jednorázový bonus dostaly také osoby samostatně výdělečně činné na vedlejší činnost, pokud je zároveň činnost dominantním zdrojem příjmů.

Pirátský poslanec Jan Lipavský zkritizoval možnost, že by stát koupil České aerolinie (ČSA), jak o tom dříve hovořila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podnik podle Lipavského není strategický a kritický pro chod České republiky. Možnost koupě ČSA státem Lipavský označil za krajně nemravnou. "ČSA nejsou strategickým podnikem, jsou to malé aerolinky, mají pár letadel a nejsou kritické pro chod do ČR," řekl. Majitelé by se podle něj měli pokusit u podobných podniků o záchranu z vlastních prostředků.

Podle pirátského předsedy Ivana Bartoše není relevantní důvod k zákazu vycestovat z České republiky. Pokud jiné státy definují svoji epidemiologickou politiku a jsou rozhodnuty na své území pod podmínkami lidi pouštět, ČR by podle něj měla umožnit lidem vyjet, pokud při návratu dodrží stanovené podmínky, například karanténu. Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala zhruba v polovině března.

Poslanecký klub Pirátů, ale ani žádný jiný klub podle Bartoše zatím neobdržel oficiální žádost na prodloužení nouzového stavu, které prosazuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Piráti například chtějí, aby vláda předložila seznam případů, kdy využila možnosti nouzového stavu, nebo aby byly vyúčtovány všechny nákupy ochranných prostředků. Pokud vláda požadavky nenaplní, Piráti pravděpodobně prodloužení stavu nouze ve Sněmovně nepodpoří.