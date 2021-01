Pane Babiši, nic nezvládáte. Lidovci chtějí, aby ČR kvůli epidemii požádala okolní státy o pomoc

Lidovci se svou výzvou obrátili i na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Blatný však již v sobotu na sociálních sítích uvedl, že v ČR jsou dostatečné kapacity. Není podle něj problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic mezi kraji.

"Tady se jedná o absolutní neznalost systému, jak to funguje v České republice," řekl ČTK Babiš k lidovecké výzvě. Uvedl, že existuje základní dispečink lůžkové péče, který vykazuje, jaké má stát kapacity například pokud jde o přístroje nebo místa na jednotkách intenzivní péče.

"Premiér by měl okamžitě požádat okolní země o pomoc s přijímáním pacientů z České republiky nebo o případné poskytnutí zahraničních zdravotníků, kteří by nám pomohli současnou situaci zvládnout," soudí místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.

Pane premiére @AndrejBabis - přestaňte lhát, jak to zvládáte. Nic nezvládáte a požádejte o pomoc okolní státy, aby nám pomohli přebírat pacienty a popřípadě poskytli personál. Zdravotníci na #covid19 odděleních jsou vyčerpaní a situace v mnoha krajích je skutečně velmi vážná! — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 9, 2021

"Na mnoha místech chybí zdravotnický i pomocný personál a zdravotníci jsou už zcela vyčerpaní. Navíc v řadě krajů začínají chybět lůžka nebo se velmi brzo dostanou na hranu kapacity," uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

V posledních dnech se zhoršila situace například v Karlovarském kraji a zejména v nemocnici v Chebu. Poslanec Pirátů za tento kraj Petr Třešňák v sobotu na twitterovém účtu uvedl, že aktuální situace v chebské nemocnici není udržitelná a personál je nucen třídit pacienty, které umístí na intenzivní péči. Ministra Blatného vyzval, aby požádal o pomoc Bavorsko a Sasko. Blatný mu rovněž na sociálních sítích odpověděl, že je v kontaktu s hejtmanem Karlovarského kraje a zrovna v pátek mu ministerstvo vypomohlo převozem pacientů.

"Cheb požádal do minulého pátku o pomoc se šesti pacienty. To i proběhlo," řekl dnes ČTK Babiš. "Takže to funguje a tyto výkřiky bez znalosti situace jsou jenom nějaké politické zviditelňování," prohlásil. Pokud se chtějí poslanci něco dozvědět, mají se zeptat jeho nebo ministra Blatného, dodal.

"My jsme měli včera (v sobotu) hospitalizovaných 6741 osob. Když byla druhá vlna, tak jsme byli někde na 8260. Takže není důvod, abychom my někoho žádali," řekl Babiš. Připustil, že některé nemocnice jsou na hraně kapacit, současně ale poukázal na to, že stát má k dispozici třeba ještě záložní nemocnici v Letňanech. "Není potřeba v této chvíli nikoho žádat v zahraničí, když máme národní dispečink lůžkové péče," dodal.