Poslanci zpřísnili podmínky pro udržení kapacit v plynových zásobnících

Změna zákona, kterou musí ještě projednat Senát, reaguje na současnou energetickou situaci vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině.

Předloha má posílit energetickou bezpečnost a soběstačnost Česka. Novela také zkracuje režim dodavatele poslední instance na polovinu, tedy ze šesti měsíců na tři a mění způsob řízení Energetického regulačního úřadu.

Podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) má změna zákona sloužit jako pojistka k plnění zásobníků. Na ranní tiskové konferenci informoval, že na konec června chystá ministerstvo širší novelu energetického zákona, která zahrne například zjednodušení povolování budování obnovitelných zdrojů energie. Síkelu, který je v izolaci, dnes před poslanci zastoupil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Hlavním důvodem, proč vláda k této změně zákona přistoupila, je zvýšení energetické bezpečnosti ČR, řekl Stanjura poslancům. Novinkou v zákoně se stane princip "use it or lose it", tedy "využívej to, nebo o to přijdeš". Tento princip zavádí novou povinnost ukladatelům do zásobníků plynu, podle které musí využívat rezervovanou skladovací kapacitu v minimálním požadovaném rozsahu. Pokud ukladatel nebude plnit požadovaná minimální množství plynu ve stanovených časových úsecích, pozbyde do konce skladovacího roku právo využívat rezervovanou skladovací kapacitu, a to v rozsahu, ve kterém požadované minimální množství plynu nesplnil.

Účelem principu má být efektivní využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu k zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Nevyužitou kapacitu bude muset provozovatel zásobníku nabídnout prostřednictvím aukce. Pokud se mu to nepovede ani za nulovou cenu, bude mu moci ministerstvo průmyslu nařídit za zákonem daných podmínek, aby skladování umožnil za zápornou cenu, tedy že za to bude platit. Stát mu v tom případě ale bude muset nahradit vzniklou škodu.

K dnešku bylo v zásobnících podle ministra Síkely 1,86 miliardy metrů krychlových plynu, zaplněny byly z 55 procent. Místopředseda Sněmovny a někdejší ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) míní, že je šance, aby zásobníky byly plné na 80 procent k 1. listopadu.

Poslanci do zákona také vložili pozměňovací návrh hospodářského výboru, který mění způsob řízení Energetického regulačního úřadu. Posiluje postavení předsedy Rady ERÚ. Nyní má nově platit, že předseda Rady jedná jménem ERÚ a stojí v jeho čele. "Kolektivní odpovědnost není to pravé, co nyní potřebujeme," řekl již ráno předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS).