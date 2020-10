Prezident Zeman by 28. října již nemusel mít ortézu, oznámil Mynář

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na státní svátek 28. října by už prezident Miloš Zeman nemusel mít ortézu na zraněné ruce. Kontrolní rentgen prokázal, že se zlomená ruka hojí dobře. ČTK to dnes řekl prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Zeman si ruku zlomil na konci srpna, v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) se poté podrobil operaci. Lékaři mu během ní do pravé paže implantovali titanový šroub.