Přísaha předstihla některé zavedené strany, raduje se Šlachta

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý elitní policista Róbert Šlachta je nadšený z toho, že jeho hnutí Přísaha ve volbách do Sněmovny zřejmě předstihlo ČSSD i komunisty. Průběžný výsledek kolem 4,7 procenta označil na tiskové konferenci ve volebním štábu hnutí za velký úspěch a také za velký závazek vůči voličům. To, že Přísaha nepřekročí pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, Šlachtu sice mrzí, připomněl ale, že jeho hnutí existuje teprve krátce.