ROZHOVOR: Zásah proti Nečasovi na Úřadu vlády byl pučem. Babiš nás ještě začne zlobit, říká Němcová z ODS

I když do nadcházejících sněmovních voleb nekandiduje, předvolební kampaní pochopitelně žije. Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová přiznává, že se občas rozzlobí, když slyší, jak občanské demokraty šéf ČSSD Jan Hamáček či partajní kolegyně Jana Maláčová společně s předsedou SPD Tomiem Okamarou osočují, že už nyní vyjednávají s hnutím ANO o společné vládě. „Krátce se naštvu, ale pak si řeknu, že se z jejich strany jedná o čirý projev zoufalství, protože sami nemají ani program. Zejména rozložená ČSSD už neví, čeho se chytit. Jejich neustálé narážky zkrátka beru tak, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci.“ Případným námluvám by ale mohla nahrávat skutečnost, že premiér Andrej Babiš na koalici Spolu doposud v kampani výrazně nezaútočil. „Jsem ale přesvědčena, že nás ještě před volbami začne zlobit a vymezovat se proti nám,“ má jasno.

Bývalá I. místopředsedkyně ODS míní, že některých lidí z komunity LGBT se mohl dotknout výrok předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, když prohlásil, že pokud by koalice Spolu i druhá aliance složená z Pirátů a STAN schválili manželství pro všechny, pak by se lidovci na takové vládě nepodíleli. Pak sice svůj výrok korigoval, ale jisté rozpaky zůstaly, neboť řada lidí z této skupiny je pravicově založená a vykonává vysoké manažerské i ředitelské posty ve firmách. „Souhlasím, že vyjádření pana předsedy Jurečky je opravdu mohlo zasáhnout. Domnívám se ale, že jako vzdělaní lidé vývoj této kauzy pečlivě sledovali, včetně následné názorové úpravy, a tak si vše, jak se lidově říká, zase sedlo.“ Členka Horní komory, v níž zastupuje obvod Prahy 1, nezakrývá lítost, že po šestnácti letech končí kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkelová. „Byla pro nás oporou. Měla Českou republiku upřímně ráda a své sympatie k ní nikterak neskrývala. Zkrátka si k nám vybudovala vřelý vztah, což se pravděpodobně o jejím nástupci nebude moci říct,“ tvrdí Miroslava Němcová v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

ROZLOŽENÁ ČSSD UŽ NEVÍ, ČEHO SE CHYTIT

Paní senátorko Němcová, je už ODS alergická na věčné obviňování a osočování, že strana vyjednává s hnutím ANO o povolební spolupráci ve vládě, jak neustále tvrdí šéf ČSSD Jan Hamáček, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová či šéf SPD Tomio Okamura?

Nemohu hovořit za celou ODS, osobně na zmíněné podezírání senzitivní nejsem, i když občas mě tato stereotypní rétorika krátce naštve. Ale pak si řeknu, že se z jejich strany jedná o čirý projev zoufalství, protože sami nemají ani program. Zejména rozložená ČSSD už neví, čeho se chytit. Jejich neustálé narážky zkrátka beru tak, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci.

Jak si ale tedy vysvětlujete, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš vůbec neútočí na koalici Spolu, respektive na ODS? Premiér je totiž známý svými až jedovatými poznámkami na své konkurenty, ale vaši alianci doposud nechává téměř bez povšimnutí, což může zavdávat opravdu určité náznaky ohledně možných námluv.

Nejsem psychoanalytičkou Andreje Babiše, ani si na ni nebudu hrát. Jsem ale přesvědčena, že nás ještě před volbami začne zlobit a vymezovat se proti nám. Pro nás je primární a dominantní, abychom se soustředili výhradně na sebe i své voliče a nenechali se ničím a někým rozhodit. Kdybychom ale tvrdili, že Babiše vůbec nesledujeme, znělo by to nabubřele. Vše ale musí mít nějakou rozumnou míru.

Ministerský předseda Andrej Babiš se dostal k moci po zásahu tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), v jehož čele v červnu 2013 stál Robert Šlachta, současný lídr Přísahy. Následoval pád Nečasovy vlády a vás prezident Miloš Zeman při vyjednávání o dalším kabinetu nejmenoval premiérkou, ačkoli jste měla většinovou podporu 101 poslanců a upřednostnil úřednickou sestavu Jiřího Rusnoka. Souhlasíte s vyjádřením někdejšího premiéra Petra Nečase, který v minulosti řekl, že zásah na Úřadu vlády ČR byl puč a pokusem svrhnout kabinet? Podle něj šlo o útok na politický systém.

S rétorikou Petra Nečase naprosto souhlasím. Jednoznačně se tehdy jednalo o puč. Tehdejší akci správně pojmenoval a znovu opakuji, že s ním souzním.

Vraťme se k současnosti, prosím. Nedávno rozbouřil politickou scénu předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který prohlásil, že pokud by koalice Spolu i druhá aliance složená z Pirátů a STAN schválili manželství pro všechny, pak by se lidovci na takové vládě nepodíleli. Pak sice svůj výrok korigoval s tím, že jsou zde závažnější témata a byla by škoda zahazovat či bourat šanci na změnu, přesto nezarazila vás jeho rétorika? Nehněváte se na něj za jeho prohlášení?

Vůbec se na něj nezlobím, opravdu. V každé koalici, což už ukázala historie i současnost, se vždy objeví někdo s nějakým názorem a je jen na členech dané aliance, aby si daný výrok vyříkali.

JUREČKŮV VÝROK MOHL KOMUNITU LGBT ZASÁHNOUT

Dobře, ale nemůže takové prohlášení koalici Spolu ublížit, poškodit ji? Musíme si totiž uvědomit, že i lidé z komunity LGBT jsou manažery, ředitelkami velkých firem a mají pravicové smýšlejí. Koalice Spolu jim je tak blízká. Po Jurečkově rozhodnutí se na sociálních platformách hned objevily poznámky, že aliance složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL je pro tuto skupinu nevolitelná. Nemyslíte si, že vzpomínaný výrok se jich právem mohl dotknout?

Souhlasím, že vyjádření pana předsedy Jurečky je opravdu mohlo zasáhnout. Domnívám se ale, že jako vzdělaní lidé vývoj této kauzy pečlivě sledovali, včetně následné názorové úpravy, a tak si vše, jak se lidově říká, zase sedlo. O tom jsem přesvědčená.

Jak jste spokojená s výsledky předvolebních průzkumů, i když pochopitelně za koalici Spolu nekandidujete?

Zveřejňované preference člověk vždy bere s určitou mírou rezervy, neboť jako politický pamětník si moc dobře pamatuji, že téměř žádné volby nedopadly tak, jak průzkumy ukazovaly a predikovaly. Pokud některé modely nejsou pro koalici Spolu příznivé, tak se z nich opravdu nehroutím. Pro mě je mnohem klíčovějším ukazovatelem loňský podzim, během něhož ODS výrazně uspěla v senátních i krajských volbách. Nemohu opomenout ani náš zdar v předloňských volbách do Evropského parlamentu. Dobře si vedeme i v komunálních volbách. A to vše nám dává velkou sílu i optimismus. Musím také zmínit, že jsem byla mile překvapená obrovským zájmem veřejnosti o start závěrečné předvolební kampaně koalice Spolu v pondělí v pražském Slovanském domě. Zatím jsem s jejím průběhem velmi spokojena.

Jako dámy, která působí dlouho ve vrcholné politice se vás musím zeptat i na končící kancléřku Spolkové republiky Německo Angelu Merkelovou, která po šestnácti letech opustí svůj úřad. Co její odchod po nedělních volbách do Spolkového sněmu, v nichž už nekandiduje, bude znamenat pro Evropskou unii i Českou republiku, kde si v roce 1982 dodělávala doktorát na pražském Ústavu organické chemie a biochemie? Jak její vládnutí hodnotíte, a to i z pohledu ženy?

Jsem opravdu pamětnicí a skutečně si moc dobře vybavuji 22. listopad 2005, kdy Angela Merkelová vstupovala do funkce kancléřky. Když do úřadu zamířila, tak byly znát obavy, jak svoji roli zvládne. Dnes už můžeme říci, že mnozí ji tehdy podcenili. A jako by v podtextu před šestnácti lety znělo takové, nic moc od ní nečekejme, neboť její působení bude jen jakousi mezihrou a teprve potom najdeme někoho pořádného, kdo se do úřadu ujme a bude se umět v něm orientovat. Vzpomínám si, že jsem tenkrát byla pozvána do nějaké televizní debaty a tam jsem ji obhajovala, když jsem říkala, že Merkelová využije svoji šanci i potenciál, který se jí naskýtá. Velice Merkelovou uznávám, a to i přes chyby, kterých se dopustila. Mám na mysli například migrační krizi v roce 2015. Ona ale byla tím, kdo Německu přinesl politickou stabilitu i prosperitu, protože nikdo nemůže popřít, že ta země jede dopředu. Je ale otázkou, co bude nyní dál, neboť Angela Merkelová byla pro nás i přes všechny naše přešlapy, vady, chyby oporou. Měla Českou republiku upřímně ráda a své sympatie k ní nikterak neskrývala. Zkrátka si k nám vybudovala vřelý vztah, což se pravděpodobně o jejím nástupci nebude moci říct.