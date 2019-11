Rozkol v ČSSD: Zimola chce kandidovat za Změnu 2020, Hamáček ostře reaguje

"Nemáme v plánu střílet do nohy ČSSD a ani stranu nějak štěpit. Je to určitá vize, s níž chceme do voleb jít, a vycházíme z modelu, který využil Michal Šmarda," uvedl Jiří Zimola. Řekl, že Šmarda loni v komunálních volbách v Novém Městě na Moravě jako člen sociální demokracie vedl formaci Lepší Nové Město a stal se starostou. Předseda jihočeské ČSSD dodal, že Změna 2020 se otevře i adeptům z řad nestraníků, kteří prý nechtějí figurovat na kandidátní listině sociální demokracie. Šmardovo vyjádření ČTK shání.

O registraci nového politického hnutí spojeného se Zimolou dnes informoval deník Právo, který uvedl, že o registraci hnutí Změna 2020 požádal na Zimolův popud radní Týna nad Vltavou David Slepička.

Zimola dodal, že nové hnutí je i důkazem toho, že někteří členové jihočeské ČSSD mají odlišný názor na fungování strany než celostátní vedení. "Je to tak. Není tajemství, že jsme byli považováni kritiky a Zimola byl brán za rebela. Ale vzhledem k posledním předvolebním průzkumům se ukazuje, že ta kritika zřejmě nebyla lichá," uvedl Zimola. ČSSD se delší dobu v předvolebních průzkumech pohybuje kolem pěti procent. Poslední analýza dokonce ukázala, že by se strana v případě voleb nyní do Poslanecké sněmovny vůbec nedostala.

Zimola se domnívá, že založení nového hnutí přiláká na kandidátní listinu i zajímavé osobnosti mimo okruh ČSSD. "Mám informace od některých starostů, kteří mají blízko k myšlenkám sociální demokracie. Jen prostě z různých důvodů nechtěli za tuto stranu kandidovat," uvedl Zimola. Dodal, že nemá informace, že by se k hnutí hlásili i sociální demokraté z jiných regionů. "Při registraci hnutí se neřeší, jestli je to pro daný kraj nebo oblast," uvedl Zimola.

Předseda ČSSD Jan Hamáček připouští kandidátky v rámci širších koaličních uskupení s nezávislými osobnostmi, se kterými strana sdílí společné hodnoty. Za příklad dal kandidaturu místopředsedy ČSSD Michala Šmardy v posledních komunálních volbách v čele uskupení s názvem Lepší Nové Město. "To může přispět k otevření a posílení ČSSD. Zakládání nových stran a hnutí je však něco jiného. Pokud někdo značce ČSSD nevěří, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i v politice bojovat," uvedl Hamáček.

"Pokud se jedná o kandidátku ČSSD s nezávislými osobnostmi, odsouhlasenou předsednictvem ČSSD, tak je to v pořádku. Pokud se jedná o projekt mimo ČSSD, tak je to proti stanovám ČSSD, se všemi důsledky, které z toho plynou," sdělil ČTK statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Podle stanov ČSSD zaniká členství bez dalších požadavků straníkovi, pokud podá volební kandidátku, která je odlišná od ČSSD, ČSSD ji nespolutvoří, případně pokud ji neschválil příslušný orgán strany.

Šmarda ČTK řekl, že pokud by Zimola postupoval jako on v případě Lepšího Nového Města, byla by to skvělá zpráva. Pokud by Zimolova kandidátka byla na ČSSD nezávislá, tvořila by ve volbách její konkurenci, což není stejný způsob, kterým se v roce 2018 vydala novoměstská ČSSD. "Byla by to chyba, člověk nemůže být sociální demokrat a zároveň kandidovat proti sociální demokracii, to nejde," řekl Šmarda.

Bývalý místopředseda strany a hejtman Martin Netolický řekl, že Zimolův projekt nezná, takže ho nechce komentovat. "My jdeme jinou cestou a jsem přesvědčený, že bude úspěšná," uvedl. ČSSD v Pardubickém kraji tak zřejmě sestaví kandidátku s nově založeným hnutím Sdružení pro kraj. Jeho předsedou je starosta Letohradu Petr Fiala, jenž je jako nestraník krajským zastupitelem za sociální demokraty. Konečné slovo bude mít krajská konference ČSSD, která se sejde 30. listopadu.

Místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová uvedla, že strana má dobrou zkušenost se způsobem, jakým složil kandidátku Šmarda. "Spojení členů ČSSD s nezávislými kandidáty, kteří vyznávají podobné hodnoty, rozhodně není nic špatného," uvedla. Stejně jako Hamáček ale trvá na tom, aby kandidátka byla pod značkou ČSSD. "Zakládání nových stran a hnutí je o něčem jiném. Pokud někdo značce ČSSD nevěří, vždycky může změnit dres. Koneckonců žijeme v demokratické zemi," uvedla Maláčová.