Senátorský klub ODS a TOP 09 podpoří možnost zapojit se do bojů na Ukrajině

Novelu branného zákona začne Senát projednávat ještě dnes. Senátorský klub Starostů, který je po frakci ODS a TOP 09 druhým nejsilnějším, je podle Jana Sobotky (STAN) v postoji k novele rozdělen. Lidovecký klub zatím svůj postoj definitivně nezaujal, vidí v něm rizika a nejasnosti. Podle jeho zástupců by bylo ale možné nechat návrh projít prvním čtením a později ho upravit. Podobně smýšlejí senátoři klubu ProRegion.

Senátorská novela, kterou připravili Václav Láska a Lukáš Wagenknecht z klubu Pirátů a hnutí Senátor 21, představuje podle Nytry gesto v souladu se záměry vlády. "Velká většina klubu to podpoří," řekl novinářům před jednáním horní komory Nytra. "Chceme tím vyslat nějaký signál občanům," uvedl. Lidovci návrh dostali až v úterý večer a vidí v něm nejasná místa, například otázku, jak by stát zajistil služby těmto lidem na cizím území, třeba zdravotní zabezpečení.

Z hlediska rychlosti procesu schvalování by bylo lepší s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu, která byla zahájena před sedmi dny, pokud by takovou úpravu předložila vláda, uvedl Nytra. Novela, pokud se s ní nakonec ztotožní Senát, by teprve nastoupila cestu standardního posouzení vládou a Parlamentem. "Při vývoji na Ukrajině by to ztratilo smysl," dodal Nytra.

Místopředseda senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost Sobotka uvedl, že novelu nepodpoří. Podle něj by mohla být vykládána jako "účast NATO v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině" a jako měření dvojím metrem. Připomněl, že čeští občané, kteří se zapojili do bojů na proruské straně v separatistických východoukrajinských oblastech, byli za to odsouzeni.

Předseda klubu ProRegion Jaroslav Větrovský předpokládá, že senátoři pustí návrh do projednávání ve výborech. "Určitě v něm jsou legislativní nedostatky, ale ty jsou zhojitelné," řekl novinářům. Přednost by ale dal předloze, která by prošla standardním legislativním procesem. Je podle něj třeba velké opatrnosti, ve výborech by přitom byl prostor k prodiskutování návrhu.

Proti přijetí novely se v úterý vyslovil i předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý). Podle něj návrh neřeší například to, komu by čeští dobrovolníci podléhali a co by se stalo, pokud by se ocitli v zajetí. Češi podle Fischera mohou Ukrajině pomáhat jinak než přímým zapojením se do konfliktu. "Nemyslím si, že je třeba v současné chvíli měnit legislativu," řekl Fischer.

Novela má podle návrhu umožnit, že čeští občané budou moci vstoupit do armády jiného státu bez souhlasu prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil za předpokladu, že to bude armáda uvedená v nařízení vlády a bude to v souladu s podmínkami tohoto nařízení.