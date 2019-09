Stát, to jsem já. Prezident Zeman to schytal od rivala Schwarzenberga

Miloš Zeman tento týden ve vysílání televize Barrandov připustil, že by mohl zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Slova hlavy státu zaznamenal i jeho největší rival z prezidentské volby v roce 2013, poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg. Kníže si v rozhovoru pro deník Právo nebral servítky.

„Tím, že to řekl dávno před tím, než nejvyšší státní zástupce (Pavel Zeman – pozn. red.) mohl zvážit všechny argumenty, nám zvěstuje, že ho ty argumenty nezajímají a že vytáhne z bryndy svého poddaného premiéra a všichni si mohou políbit šos,“ řekl deníku někdejší ministr zahraničí.

Podle Schwarzenberga prezident nejvyššímu státnímu zástupci vzkázal, že nemá smysl se snažit, protože on už se rozhodl, že premiéra z jeho problémů dostane. „A je to také vzkaz veřejnosti: Já zde vládnu, ostatní jsou mi poddáni. Jak to říkal Ludvík XIV.: Stát, to jsem já,“ konstatuje opoziční poslanec.

Sám kníže nelituje toho, že teď nesedí na Pražském hradě. Funkce prezidenta by jej podle jeho slov dost omezovala. Z jednoho důvodu ale přece jen prohry se Zemanem lituje. „Líto je mi to proto, že jsem nešťastný ze současné politiky Hradu, ale osobně se mi jistě daří lépe, než kdybych byl prezidentem,“ svěřil se Právu.

Schwarzenberg a Zeman se utkali o post prezidenta v první přímé volbě v roce 2013. Úřadující hlava státu ve druhém kole zvítězila se ziskem necelých 55 procent hlasů. O pět let později už Schwarzenberg na prezidenta nekandidoval.