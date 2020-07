Summit EU byl pro Česko úspěchem, tvrdí Babiš. Plán reforem předloží rychle

"Výsledek summitu EU je pro Česko dobrý, mám z toho radost," prohlásil po maratonském jednání Babiš. Díky tomu, že se státníci shodli na parametrech bezprecedentního fondu, si Česko v období let 2021 až 2027 polepší proti končícímu sedmiletému období o téměř čtyři miliardy eur. V rámci budoucího rozpočtu dostane 27 miliard eur, z fondu bude na dotacích čerpat 8,7 miliardy. Tento příspěvek měl být původně o něco vyšší, lídři unijních zemí se však po tlaku států obávajících se vysokého společného zadlužení shodli na seškrtání grantů.

