Válek by post ministra zdravotnictví přijal, už se spojil s končícím ministrem

Hlavní slovo v tom, jaké bude složení vlády, mají podle Válka předsedové stran možné budoucí vládní koalice. Vládu chce utvořit koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). "Pokud se shodnou předsedové a pokud to bude komfortní s postojem (budoucího) premiéra (Petra Fialy), tak budu ministr zdravotnictví a hotovo. Protože jsem šel do politiky s tím, že ji chci dělat a chci ji dělat co nejlépe. (...) Pokud vás vyzvou, musíte se k tomu nějak postavit," řekl Válek.

Předseda dosluhující vlády Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že chce zástupce opozice zapojit do jednání o epidemii covidu. Opatření připravovaná odborníky by podle něj neměla skončit s jeho vládou. Válek uvedl, že už se se současným ministrem zdravotnictví Vojtěchem spojil a domluvil se na tom, že dnes odpoledne udělají telekonferenci s kolegy s ministerstva zdravotnictví. V pondělí chce Válek informace z dnešního jednání probrat s AntiCovid týmem. Válek předpokládá, že se příští týden zástupci koalice potkají s lidmi z ministerstva osobně.

Ohledně dalších opatření by chtěl, aby se na doporučeních a variantách řešení shodli odborníci z různých názorových proudů. Na rozhodnutí zkrátit platnost PCR testů ze sedmi dní na tři a antigenních ze tří na jeden, na kterém se dnes shodla vládní rada pro zdravotní rizika, zatím nemá Válek názor. "Neříkám na to nic, protože nevím, co je důvodem a co je cílem," poznamenal. Podle něj například není jasné, zda se zkrátí platnost PCR testů, které se dělají pacientům při přijímání do nemocnice, a bude tak pacienty nutné testovat každé tři dny.

Byl by pro to, aby se preventivní testy nehradily z veřejného zdravotního pojištění. Pokud je stát bude požadovat, měl by je lidem platit ze státního rozpočtu. "Protože si nemyslím, že je úplně šťastné, aby pacienti s onkologickým onemocněním soutěžili o prostředky zdravotních pojišťoven s těmi, kteří mají preventivní antigenní test, protože chtějí jít do kina," uvedl.

Válek je nyní členem programové skupiny pro zdravotnictví a sociální problematiku, kterou vytvořily koalice Spolu a Pirátů se STAN. Válek, který je přednostou kliniky radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice v Brně, nevidí ve vyjednávání o programových prioritách sporné body. "Já jsem nenašel, a ani se toho nebojím, nějaké plochy, kde bychom se hádali, kde by byly problémy, kde bychom se nějak zásadně sekli," dodal.

Koaliční smlouvu chtějí obě koalice podepsat nejpozději 8. listopadu, kdy se bude konat ustavující schůze Sněmovny.