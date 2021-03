Vláda nerozvolní. Všechny restrikce budou platit dál

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Všechny nynější protikoronavirové restrikce by měly podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) platit až do konce nouzového stavu. Chce, aby jejich dodržování bylo také kontrolováno. Stav nouze je vyhlášen do neděle 11. dubna a Blatný doufá, že bude poslední.