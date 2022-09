Vláda podle Síkely zastropuje ceny energií, jakmile bude schválena změna zákona

Síkela uvedl, že se nedá předvídat, co zasáhne do cen energií na podzim. „Situace přestala být udržitelná,“ uvedl ke zdůvodnění vládního návrhu. Změna zákona podle něj přinese to, že občan bude mít jasno v tom, kolik bude za energie platit.

Vláda bude moci stanovit horní hranici ceny elektřiny a plynu v případě mimořádné tržní situace. „Tato mimořádná tržní situace nastala. Definitivní strop stanovíme ihned po schválení novely,“ řekl Síkela. Dodal, že vláda bude moci určit i další detaily, například skupiny odběratelů, na které se to bude vztahovat, nebo rozsah odběru, který bude regulované ceně podléhat.

Předkládaná novela neobsahuje definici mimořádné tržní situace. V důvodové zprávě k předchozí novele energetického zákona z letošního léta, kterou se zaváděl úsporný tarif pro domácnosti, vláda uvedla, že "mimořádnou tržní situací se rozumí stav, kdy se podstatná část občanů státu dostává do vážných finančních problémů v důsledku vysoké ceny elektřiny nebo zemního plynu a tento stav není možné, dostatečné nebo vhodné řešit jiným druhem státní pomoci, jakým je například příspěvek na bydlení."

Ministr také uvedl, že pokud bude schváleno navrhované opatření Evropské komise, zavede vláda cenové stropy i pro malé a střední podniky připojené na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Poznamenal však, že podle tohoto opatření se bude moci cenový limit vztahovat pouze na 80 procent objemu jejich nejvyšší roční spotřeby za posledních pět let.

Poukázal i na to, že cenový limit se do smluv promítne automaticky a zákazníci nebudou muset o ceně jednat nebo o ni žádat. Novela zavádí pravidlo, že obchodníci s energiemi budou mít nárok na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Obracet se budou na Operátora trhu s elektřinou se žádostí o proplacení, popsal.

"Neslibujeme nemožné. Nemůžeme si dovolit utratit vyšší stovky miliard korun, ale navrhujeme takové řešení, které je citlivé vůči občanům, a myslíme přitom i na státní rozpočet a na dopady na něj," zdůvodnil ministr, proč vláda nenavrhuje nižší maximální limit na cenu plynu a elektřiny, které by stát přišly na víc miliard korun.