Vláda se chystá představit kroky pomoci především rodičům a samoživitelům

Velké množství lidí podle něj řeší, zda při dalším zdražení dokážou zaplatit energie, vyjdou s náklady na bydlení nebo budou moci zaplatit dětem všechny náklady související se školou, přičemž vláda už jim pomáhá.

"V příštích dnech počítáme s tím, že představíme na úrovni celého vládního týmu konkrétní další kroky pomoci především rodičům, samoživitelkám, samoživitelům, tak abychom podpořili jejich zvýšené náklady na výchovu a vzdělání dětí," řekl dnes novinářům Jurečka.

Další kroky v příštích týdnech a měsících by podle něj měly pomoci zdravotně postiženým i dalším. "Ze strany KDU-ČSL je tady naprosto jednoznačný vzkaz: Jsme sociálním svědomím této vlády, budeme dělat politiku nikoli socialistickou, ale solidární, budeme i nadále pomáhat lidem v České republice adresně. Musíme pomoc cílit tak dobře, abychom neroztáčeli na jedné straně kola inflace ještě více, ale zároveň pomáhali lidem, kteří pomoc jednoznačně potřebují," zdůraznil Jurečka.

Ministerstvo životního prostředí, které vede lidovecká ministryně Anna Hubáčková, podle něj činí konkrétní kroky, aby pomohlo domácnostem pořídit si peletkové kotle, fotovoltaiku či tepelná čerpadla. "Co je výrazná změna, že na tyto podmínky dosáhnou i nízkopříjmové skupiny obyvatel, ti, kteří doposud na takovou formu podpory a dotace neměli šanci dosáhnout," řekl Jurečka.

Hovořil také o prioritách nadcházejícího českého předsednictví v Evropské unii, které připadá na druhý půlrok letošního roku.

"Chceme využít situace, která dneska je, pro to, aby Česká republika dala velký akcent na to, že je potřeba nadále pomoci Ukrajině, potom samozřejmě i s její obnovou, ale zároveň pomoci především zemím střední a východní Evropy, které jsou zasaženy velkou uprchlickou krizí, tak aby dokázaly zvládnout náklady s tím spojené, aby evropský rozpočet pomohl s adaptací a integrací, protože jednotlivé členské státy to nemohou utáhnout ze svého rozpočtu," řekl Jurečka.

Rusové vtrhli na Ukrajinu letos 24. února. Po invazi přišlo do nynějška do Česka podle ministerstva vnitra kolem 300.000 lidí. Podle posledních údajů Česká republika dosud udělila uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny 305.890 speciálních víz.