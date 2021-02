Vyhlášení stavu nouze pro část Česka by mohlo být problematické

Připustil, že nouzový stav vyhlášený jen v části ČR by mohl být sám o sobě novým nouzovým stavem, pro který by vláda po dobu 30 dnů nemusela mít souhlas Sněmovny. Pokud by byl ale zdůvodněn stejně jako dosavadní nouzový stav pro celé území, dal by se vnímat i jako jeho pokračování, které Sněmovna tento týden odmítla. Wintr to dnes řekl na dotaz ČTK.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že by nouzový stav v Česku mohl po neděli platit jen v krajích, které o po požádají vládu. Doufá ale, že kabinet o vyhlášení stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech republiky neplatila odlišná opatření proti covidu-19. Kabinet má k dispozici analýzu, podle které by opětovné vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti krajů nebylo protiústavní, dodal premiér.

"Je to na hraně. Připouštím, že nouzový stav vyhlášený jen v některých částech země je v jistém smyslu nový nouzový stav, byť pokud by byl nesen stejnými důvody, že to je zase kvůli pandemii, tak by vypadal jako pokračování," uvedl Wintr. "Vláda sice může nouzový stav vyhlásit kdykoli, ale pokud by ho vyhlásila ze stejného důvodu jako doteď, tak porušuje pravidlo, že musí už mít souhlas Poslanecké sněmovny," řekl. Podle něj by tak záleželo na odůvodnění. Pokud by argumentem k vyhlášení nového nouzového stavu bylo například zhoršení epidemie, tak by to podle něj mohlo být v pořádku.

Obecně podle něj jinak nouzový stav pro část území možný je, a to podle ústavního zákona o bezpečnosti. V ČR už regionálně vymezený nouzový stav platil, bylo to ale po přírodních pohromách. Třeba v srpnu 2002 vláda kvůli povodním vyhlásila nouzový stav v pěti krajích.

"V článku pět ústavního zákona o bezpečnosti je, že vláda může vyhlásit nouzový stav, a v článku šest pak je, že na určitou dobu a pro určité území," řekl Wintr. "Nouzový stav vyhlašovaný v části území je spíš častější případ než celostátní," dodal.

Ústavní zákon o bezpečnosti ČR stanoví, že vláda může vyhlásit nouzový stav maximálně na 30 dnů a že jej lze prodloužit pouze po souhlasu Poslanecké sněmovny. Dosavadní nouzový stav vyhlásila vláda na podzim, Sněmovna ho několikrát prodloužila, ve čtvrtek to ale už odmítla. Skončí proto v neděli ve 24:00.

Asociace krajů dnes vyzvala vládu a opoziční strany ke společnému jednání o dalším postupu při řešení pandemie. Babiš však uvedl, že nyní je nutné záležitost vyřešit na úrovni exekutivy. "Do večera musíme vědět, které kraje na základě stavu nebezpečí požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu, abychom jako vláda co nejdříve rozhodli, co se stane v pondělí a informovali občany," řekl ČTK Babiš.