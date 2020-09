Vystrčil poděkoval Čechům, dostává stovky zpráv s podporou kvůli Tchaj-wanu

Vystrčil řekl, že dostává stovky emailů, SMS zpráv nebo vzkazů přes sociální sítě. Naprostá většina je podle něj povzbuzující a vyjadřuje podporu. "Já bych za to chtěl všem lidem poděkovat. Nejenom politikům, ale jak se říká normálním lidem, kteří sedli k počítači nebo k telefonu, našli si moje telefonní číslo nebo napsali email," řekl.

Dodal, že tato podpora mu hodně pomáhá a povzbuzuje ho. "Je evidentní, a jsem rád, že jsem se v tom mýlil, že (český) národ je mnohem zdravější a má mnohem silněji v sobě zakódován smysl pro demokracii, než jsem si myslel," poznamenal. Lidé to podle něj nyní projevují, což mu pomáhá. "Myslím si, že ta cesta je v tomto smyslu do jisté míry úspěšná," dodal.

Přiznal, že mu je příjemné, když mu například Tchajwanci na ulicích mávají. "Ale když je vám šedesát, tak víte, že po příjemných věcech většinou přichází ty nepříjemné," podotkl. Dodal, že se snaží příjemné věci neprožívat tak, aby z toho byl v euforii. A když přijdou věci nepříjemné, nebere je zas příliš vážně. "Snažím se udržovat na nějaké průměrné hodnotě, úplně se to někdy nedaří, ale není to tak, že bych z toho kdovíjak skákal do vzduchu," dodal s tím, že "politika je houpačka".

Čínští představitelé opakovaně Vystrčila za jeho cestu kritizovali. Například ministr zahraničí Wang I řekl, že ho Peking za porušení principu jedné Číny donutí zaplatit vysokou cenu. Česka se naopak ve sporu o cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan zastaly německá a francouzská diplomacie, výhrůžky Číny odmítla i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

V Česku se proti výrokům z Číny postavil ministr zahraničí Tomáš Petříček či část opozice, kritizoval je i premiér Andrej Babiš. Nevyjádřil se naopak prezident Miloš Zeman, který, stejně jako další ústavní představitelé, cestu Vystrčila na Tchaj-wan odmítal.

Vystrčil dnes odmítl, že by měl požádat o setkání s prezidentem, aby mu důvody své cesty vysvětlil. "Ví moc dobře, jak ta situace vypadá, nebo věřím, že to ví," poznamenal. Dodal, že nebere nijak úkorně, že se ho Zeman nezastal. "Žijeme ve svobodné zemi, v demokracii, v České republice, a pokud pan prezident má na věci takový názor, že není potřeba se k některým věcem vyjadřovat, nedělá to. Je to jeho rozhodnutí," dodal.