Vystrčil vyzdvihl pomoc podnikatelů během covidu i války na Ukrajině

V souvislosti se zpřetrháním dodavatelských řetězců způsobeném pandemií covidu i válkou na Ukrajině Fiala hovořil o snaze vlády podnikatelům pomáhat při exportu. Stát se podle něj snaží posílit služby exportérům v jiných destinacích i firmám při hledání nových dodavatelů surovin. Pomoct má balíček nových proexportních opatření. Premiér zmínil také spolupráci s podnikateli na patřeních, které plánuje vláda představit v červnu.

Vystrčil ocenil, že podnikatelé pomáhali při epidemii řešit nedostatek ochranných pomůcek i další problémy. Stejně se podle něj na úkor svého zisku zachovali v počátcích války na Ukrajině, kdy vyvstala rychlá potřeba humanitární a další pomoci. Vyzdvihl i spolupráci Senátu a komory při připomínkování legislativy, kterou posílá senátorům Sněmovna.

Za obohacující označil každou zahraniční cestu, které se účastní podnikatelská mise. "Máme možnost poznat vzájemně své potřeby a víc se pochopit," zmínil výhody cest s podnikateli Vystrčil. Připomněl mise do Velké Británie a Irska či do Gruzie. "A chystá se další cesta do USA," řekl.

Ve Spojených státech byla před měsícem ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ve Washingtonu si se svým protějškem Lloydem Austinem potvrdili zájem uzavřít vzájemnou obrannou dohodu. Zájem o setkání českého premiéra s prezidentem Joem Bidenem potvrdil koncem dubna Blesku mluvčí vlády Václav Smolka. Podle zdrojů Blesku by se cesta premiéra Fialy do USA měla uskutečnit ještě letos.