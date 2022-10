Zeman by dokázal pochopit mírné zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu

Prezident poznamenal, že jde o politické rozhodnutí a že každá vláda se obává stanoviska voličů, které by v tomto případě bylo zcela určitě negativní. "Já bych si samozřejmě přál, aby nebylo nutné prodlužovat hranici pro odchod do důchodu. Je to moje osobní přání jako člověka, který ví, že řada lidí je už v 65 letech natolik vyčerpána, že si potřebuje odpočinout," řekl. "Na druhé straně dokážu pochopit velmi mírné, to bych chtěl podtrhnout, prodloužení věkové hranice," doplnil.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden serveru Seznam Zprávy řekl, že posun věkové hranice odchodu do důchodu je nevyhnutelný. Přikročit k němu bude podle něj potřeba kolem roku 2030. Budoucí vláda se proto tomuto rozhodnutí nevyhne, řekl. V současné době je nejvyšší věková hranice odchodu do důchodu 65 let.

Kandidát na prezidenta má podle Zemana získat podpis 50.000 občanů

Zeman je pro to, aby na prezidenta mohli kandidovat pouze ti, kteří získají podpis alespoň 50.000 občanů. Řekl to dnes novinářům v Třebívlicích na Litoměřicku na závěr své dvoudenní návštěvy Ústeckého kraje. Byla jeho posledním výjezdem do regionů v prezidentské funkci. Další možností k prezidentské kandidatuře je v současnosti podpis deseti senátorů či dvaceti poslanců.

"Kritizoval jsem to mnohokrát," uvedl Zeman. "Já bych to zrušil. To je jeden z neúspěchů mé politické dráhy, že se to nepodařilo prosadit," řekl. Podle něj nemožné, aby deset senátorů určovalo, kdo bude prezident, když jsou ke zvolení prezidentem potřeba nejméně tři miliony voličských hlasů. Pokud kandidáti neumí sehnat alespoň 50.000 podpisů, dokazuje to podle Zemana, že nemají důvěru alespoň této malé části z osmi milionů oprávněných voličů.