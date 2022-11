Zeman vetoval novelu státního rozpočtu pro letošní rok

Prezident Miloš Zeman vetoval novelu rozpočtu na letošní rok. Vadí mu, že příjmy jsou nižší, než by mohly být, pokud by byla nejprve přijata novela zákona o daních z příjmů. Zeman to uvedl v dopise, který poslal předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Na webu Pražského hradu to dnes uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.