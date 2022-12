Předčasné důchody: Tito lidé od ledna 2023 mohou nově předčasně odcházet bez krácení penze

Dřívější penzi bez krácení částky nyní mají jen horníci z hlubinných dolů. Nově budou mít tuto možnost, a to až o pět let, podle novely podnikoví hasiči a členové výjezdových skupin a operátoři středisek zdravotnické záchranné služby a také záchranáři horské služby. Po odpracování 4400 směn, tedy zhruba 20 let, by tito pracovníci mohli podle předlohy chodit na odpočinek o dva a půl roku dříve. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc až do hraničních pěti let. Plný nárok by tak vznikl zhruba po 30 letech práce.

Opoziční poslanci ANO upozorňovali na to, že nynější vládní návrh obsahuje horší parametry, než jaké byly v úpravě předčasných záchranářských penzí schválené v minulém volebním období. Plný nárok měli mít záchranáři po 20 letech práce.

Předčasné penze i pro podnikové hasiče prosadili do novely senátoři. Poukazovali na to, že na rozdíl od republikových hasičů a stejně jako zdravotničtí záchranáři nemají rentu ani výsluhy.

Zaměstnavatelům se u záchranářů a hasičů s právem na předčasný důchod podle novely zvedne do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z nynějších 21,5 procenta na 26,5 procenta. Příští rok budou odvádět 23,5 procenta.

Rozšíření takzvaného výchovného se do předlohy dostalo poslaneckým návrhem ve Sněmovně. Příspěvek 500 korun k penzi za vychované dítě budou od ledna dostávat podle novely i lidé, kteří vstoupili do starobní penze z invalidního důchodu, ale nesplnili podmínku pro potřebnou dobu pojištění. Předloha navíc zamezí krácení výchovného při souběhu starobního důchodu s vdovským nebo vdoveckým důchodem.