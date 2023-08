Předčasný důchod za starých podmínek? Žadatelé mají zřejmě posledních pár dní

Horní parlamentní komora měla příslušnou novelu zákona o důchodovém pojištění na programu středeční šestnácté schůze v tomto funkčním období. Po zhruba dvouhodinové debatě schválilo předlohu 51 ze 62 přítomných senátorů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) na webu píše, že předčasné důchody by neměly být standardním nástrojem pro opuštění trhu práce. "Proto se musí snížit maximální doba předčasného důchodu z nynějších 5 let na 3 roky," vysvětluje úřad.

Od září má platit, že do předčasného důchodu může pouze osoba, která dosáhne věku o tři roky nižšího, než je standardní věk odchodu do důchodu. Podmínkou bude také splnění doby 40 let pojištění.

Součástí opatření je také zvýšení koeficientu krácení od 1. do 4. období krácení ze současných 0,9 % na 1,5 % výpočtového základu, což povede ke snížení výše přiznaného důchodu. V 5. až 8. období krácení vzroste koeficient z hranice 1,2 na 1,5 procenta. "Období předčasnosti prvních i druhých 360 dnů tak bude při krácení zohledněno stejně jako období od 721. dne předčasnosti," poznamenalo ministerstvo.

Poslední úprava má spočívat v tom, že v období od přiznání předčasného důchodu do doby standardního důchodového věku bude omezena valorizace procentní výměry důchodu.