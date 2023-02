Případ výroků Stehlíkové o Zemanovi se odkládá, potvrdila žalobkyně

Je v zájmu všech, aby Švédsko a Finsko vstoupily do NATO společně. Řekla to dnes finská premiérka Sanna Marinová po jednání se svým švédským protějškem Ulfem Kristerssonem ve Stockholmu. Švédský premiér potvrdil, že je ambicí obou zemí dokončit proces společně. Ujistil také, že jeho země bude nadále plnit trojstranné memorandum o umožnění procesu vstupu do NATO, uzavřené mezi Finskem, Švédskem a Tureckem. Ankara přitom v posledních dnech dala Stockholmu najevo, že jeho vstup do aliance zatím ratifikovat nehodlá.