Pršelo 77 hodin v kuse, spadlo víc vody než jindy za rok. Povodně zasáhly stovky míst, nefunguje proud ani telefony

V Jizerských horách napršelo do 15 milimetrů a na zbytku území do deseti milimetrů. Podle meteorologů by se dnes měly srážky přesunout na Šumavu a do Novohradských hor, kde může lokálně napadnout 50 až 70 milimetrů, a do úterý až 80 milimetrů.

Většina krajů v Česku se po víkendu, který provázely vydatné deště, potýká se záplavami. Nejhorší situace je ve východní části země, kde jsou komplikace s dopravou, přerušené dodávky energií a výpadky mobilních sítí.

Nejvíce postiženo bylo Jesenicko, kde hasiči ukončili záchranné práce díky poklesu hladin. Během nich zachránili 230 lidí a evakuovali 2000 obyvatel.

Mobilní sítě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji stále zaznamenávají lokální výpadky kvůli přerušeným dodávkám elektřiny. Bez proudu je stále mnoho vysílačů, k nimž se nedá dostat kvůli povodním.

Společnost CETIN oznámila, že na Moravu míří dieselové agregáty z Čech, ale do některých oblastí je kvůli nebezpečí vstup zakázán.

Na meteorologické stanici v Jeseníku spadlo od čtvrtka do dnešního poledne 463 milimetrů srážek, což překonalo rekord z roku 2015, kdy za celý rok napadlo 439 milimetrů. Stanice na Červenohorském sedle zaznamenala ještě o osm milimetrů více.

Další stanice v Jeseníkách, Krkonoších a Starém Městě pod Sněžníkem rovněž překročily 400 milimetrů srážek. Jáchym Brzezina z ČHMÚ uvedl, že pršelo nepřetržitě po dobu 77 hodin.

Brzezina také připomněl povodně z roku 1997, kdy na stanici Šance během čtyř dnů napršelo 602 milimetrů a na Lysé hoře 586 milimetrů, což bylo ještě více než současné srážky v Jeseníkách.

Kvůli povodním způsobeným extrémními dešti na severu Moravy a ve Frýdlantsku dnes večer mimořádně zasedne vláda.

Bude jednat o materiální pomoci při odstraňování škod, o krajských a senátních volbách plánovaných na pátek a sobotu, a o využití fondů solidarity EU a Národního plánu obnovy.