Rakušan očekává od prezidentských voleb bitvu do posledního hlasu

Od nového prezidenta si slibuje zejména lepší komunikaci s vládou, měl by podle něj mít zájem podívat se například na jednání vlády. Pro lidi by to měl být prezident všech. Volby budou velmi těsné, bude záležet na každém hlasu, řekl dnes Rakušan krátce po 17:00, kdy hlasoval.

"Bude to bitva do posledního hlasu, myslím, si, že je velmi dobré, aby si to všichni uvědomili, pokud se třeba chystají na hory a nemají voličský průkaz, tak aby došli volit, protože se bude počítat opravdu každý jednotlivý hlas," řekl Rakušan. Podpořil občanského kandidáta. "Myslím si, že má mnohem větší potenciál společnost spojit," uvedl. Výsledek volby odhaduje Rakušan na 52 až 53 procent ku 47 až 48 procentům v Pavlův prospěch.

Uvedl, že kampaň vedená Andrejem Babišem postavená na příběhu mír versus válka ve společnosti rozvířila velké vášně a atmosféra ve společnosti zůstane i po volbách. "Pan generál Pavel si se svojí životní zkušeností určitě válku nepřeje," řekl předseda STAN.

Nový prezident by měl podle něj například lépe a pravidelněji komunikovat s vládou. "Přímá linka ministrů na prezidenta v naší zemi absolutně neexistuje," řekl. Rakušan by ocenil, kdyby se prezident zajímal i o jednotlivé resorty. Ve vztahu ke společnosti by měl být prezidentem všech a být blízko lidem. "A zároveň prostě bude mít tu ambici nerozlišovat, kdo ho volil, nebo nevolil, kdo je jeho přítel, nebo nepřítel," doplnil.

Kroky současného prezidenta Miloše Zemana v posledních týdnech jeho úřadu Rakušan nechce v souvislosti s udílením milostí odhadovat. Každý politik, který ve svém úřadu končí, by měl být podle něj v zásadních politických krocích zdrženlivý. "Miloš Zeman uměl mnohokrát za svou kariéru překvapit, někdy nemile, někdy mile, třeba jak změnil názor na Rusko po jeho agresi na Ukrajinu," řekl. Institut abolice a udělování milostí by si podle Rakušana zasloužil zpřesnění, například by měl být omezen na humanitární nebo zdravotní důvody. "Aby měl bezmeznou možnost udělovat takový titul, který někoho zbavuje trestu kdykoliv se mu zamane, to mně přijde opravdu skoro jako takový rakousko-uherský relikt," doplnil.

Prezident Zeman dosud udělil 25 milostí, ve druhé funkčním období jich je 16. Naposledy prominul zbytek zkušební doby Janě Nečasové, podmíněně odsouzené v případu zneužití vojenského zpravodajství. Loni v listopadu omilostnil tři lidi odsouzené za nelegální obchody s psychotropním nápojem ayahuasca. Největší pozornost vzbudil v květnu 2017 udělením milosti pro Jiřího Kajínka, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu. Kritiku sklidil také loni v březnu za udělení milosti šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl s konečnou platností odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky za zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře.

Ve Středočeském kraji zvítězil v prvním kole Pavel se 40,59 procenta hlasů. Druhý skončil předseda hnutí Babiš, získal 31,25 procenta hlasů. K volebním urnám před dvěma týdny přišlo v kraji 71,4 procenta voličů. Pavel zvítězil také v Kolíně, kde dostal 37,39 procenta hlasů. Druhému Babišovi odevzdalo ve městě hlas 35,31 procenta voličů.

V roce 2018 zvítězil v druhém kole prezidentských voleb ve Středočeském kraji Jiří Drahoš se ziskem 53,03 procenta hlasů. Většinu hlasů dostal od voličů na Příbramsku, Berounsku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Nymbursku a zejména v okresech Praha-západ a Praha-východ. Miloš Zeman ve druhém kole získal 46,96 procenta hlasů, zvítězil například na Kolínsku, Benešovsku a Kladensku. Hlas ve Středočeském kraji tehdy ve druhém kole prezidentských voleb odevzdalo 68,49 procenta z více než milionu voličů.