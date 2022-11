Rakušan odmítá zrušení kontrol na hranicích se Slovenskem. Kvůli migrantům

Uprchlíci, kterým byla v Evropské unii vydána dočasná víza a odešli zpět na Ukrajinu, se mohou do EU před zimou opět vrátit. Po příletu z cesty českých ministrů do Kyjeva to dnes řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Do EU podle něj přišlo asi 4,3 milionu běženců, vrátila se zhruba pětina.