Rakušan s Brity dohodl prohloubení spolupráce v boji proti terorismu

Deklarace předpokládá také intenzivnější výměnu informací mezi oběma státy při potírání trestné činnosti nebo spolupráci v boji proti hybridním hrozbám, sdělila ČTK mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

"Při předcházení trestné činnosti hraje sdílení informací klíčovou roli. Tento dokument je důkazem, že i po brexitu chceme udržet a prohlubovat spolupráci obou zemí," uvedl po podpisu Rakušan.

Deklarace je podle ministra postavená na několika klíčových bodech, včetně boje proti hybridním hrozbám a terorismu. Česko a Británie by měly více spolupracovat například při pátrání po podezřelých a pohřešovaných osobách nebo potírání obchodu s lidmi. Britská strana zase klade důraz například na boj s finanční kriminalitou nebo nelegální migrací a s ní spojenou organizovanou trestnou činností.

Nelegální migrace je v současné době klíčovým tématem pro britskou konzervativní vládu. Bravermanová předložila kontroverzní zákon, který by ministerstvu umožnil vyhošťovat lidi bez nároku na azyl, pokud se do Británie dostanou nelegální cestou. Návrh je reakcí na rostoucí počet lidí, kteří se do ostrovní země dostávají nelegálně přes Lamanšský průliv. Předlohu podrobila kritice nejen britská opozice, ale také Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a řada lidskoprávních organizací.

Rakušan se v Londýně setkal i s ministrem pro bezpečnost Tomem Tugendhatem, se kterým hovořil například o hybridních hrozbách, dezinformacích či spolupráci v boji proti terorismu. Navštívil Národní kriminální úřad (NCA), kde se setkal s jeho generálním ředitelem Graemem Biggarem, dodala mluvčí českého ministerstva vnitra.