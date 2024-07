RECENZE: Deadpool & Wolverine se ocitli v pasti sentimentu a samoúčelných referencí

Když studio 20th Century Fox roku 2016 do světa vypustilo první filmovou adaptaci lehce infantilního antihrdiny Deadpoola, šlo pro mnohé na poli dominujícího superhrdinského žánru o svěží dílo, které se nebojí vulgárního humoru, popkulturních referencí a po vzoru komiksové předlohy staví na tom, že samotný Deadpool si je vědom své fikční podstaty a obrací se směrem k publiku. Se stejným úspěchem se dostavilo i pokračování z roku 2018. Série vynesla na vrchol popularity ústředního herce s šibalskou náturou Ryana Reynoldse, jenž se díky tomu začal angažovat i jako producent a scenárista. První díl režíroval debutující Tim Miller, druhý pak ostřílený akční tvůrce David Leitch, stojící za prvním Johnem Wickem nebo nedávným Kaskadérem.

Do kin vstupující třetí díl příznačně režíroval Shawn Lewy (Noc v muzeu, Železná pěst, Projekt Adam), který se specializuje na nekonfliktní rodinnou tvorbu v akčním či dobrodružném obalu, v posledních letech nejčastěji spolupracuje právě s Ryanem Reynoldsem. Roku 2019 Disney koupil 20th Century Fox, kvůli čemuž se třetí Deadpool pozdržel a prošel několika fázemi přepisování scénáře. To společně s Lewyho režií dává jasně najevo, kam se díky své sebeuvědomělosti a provokativnosti oblíbená série bude ubírat. Deadpool & Wolverine si sice uchovává svébytnou poetiku, zároveń však jde o změkčující přechod k otevřenější a méně konfliktní zábavě, která si na pomyslnou nekorektnost a střílení do vlastních řad vlastně jen hraje. Z antihrdiny se stává superhrdina, což je ostatně i ústředním motivem filmu.

Právě se přehrává: Deadpool & Wolverine - trailer. Deadpool & Wolverine - trailer. Video: YouTube

Deadpool se ocitá na rozcestí. Rozešla se s ním partnerka a snaží se svůj život otočit jiným směrem. Usiluje o vstup mezi Avengers, kam však přijat není. Uchyluje se tak k normálnímu životu a několik let pracuje jako prodavač aut. Váží si blízkého kruhu přátel, životní nenaplnění v sobě potlačuje. Do starého života jej vtáhne tajná organizace, dohlížející na chod multivesmírů. Ředitel jednoho z úseků chce Deadpoola jako antihrdinu využít ke zničení jeho vesmíru. Deadpool se však vzepře a rozhodne se napříč vesmíry vyhledat Wolverina, potřebného k záchraně konkrétního světa. Deadpool totiž touží po něčem větším, morálně dospívá a už nechce být vnímaný jako bizarní a vtipná postavička, kterou nikdo nebere vážně.

Je tedy jasné, kudy novinka míří. Jakoby skrze protagonistu pomyslně reflektovala migraci série pod křídla Disneyho konglomerátu. Zároveň si alespoň naoko drží všechny signifikanty série, jako je sebeuvědomělá narace, přehršel popkulturních narážek, v rámci nichž tvůrci kopou do hollywoodských struktur a vlastních chleborádců, na poměry superhrdinského žánru relativně grafického násilí, ačkoli v tomto ohledu je to daleko před branami něčeho šokujícího, a svérázně vulgární humor, opírající se o protagonistův esprit.

Deadpool je tím jediným, kdo příběh odlehčuje, vystupuje z něj a komentuje jej, oproti ostatním postavám, jež jednají smrtelně vážně a s patosem. Rozvržená kontrastní dynamika funguje a je primárním zdrojem humoru a gagů, jakkoli je většina z nápadů spočívajících v probourávání čtvrté stěny spíše vyčpělá, což je samozřejmě dané i tím, že dílčí části “deadpoolovské” rétoriky se promítají i do ostatních superhrdinských titulů.

Popkulturním narážkám a rádoby rýpavému humoru chybí šmrnc. Stejně jako gagy, i sebereflexivní průpovídky jsou prvoplánové a ve své podstatě primitivní. Tvůrci si chtějí dělat srandu z hollywoodské inkluze a citlivosti, samotného Disneyho a Foxu i žánrových klišé. Vše ale předkládají na tak bazální úrovni a spíše na skutečnosti ukazují, než aby je vedli k nějaké promyšlenější pointě či skutečně kousavé kritice. Vše je tak nějak polovičaté. Nejvíce funguje hrstka dobře trefených vulgarit a absurdizované násilí. Zbývá alespoň sympatická chemie mezi bručounským a sebezpytujícím Wolverinem a infantilním Deadpoolem.

Největší úskalí tkví v samotné výstavbě. Na jednu stranu tvůrci poukazují na superhrdinská klišé, na stranu druhou z nich naprosto přímočaře těží. Ať už jde o na efekt lacině příběhové zvraty, upatlaně sentimentální patos nebo archetypálně banální vývoj protagonistky. Veškerá sebeuvědomělost a rýpavé reference tak působí redundantně a samoúčelně. Jakoby narativ sloužil samotným referencím, než aby to bylo naopak. Jistě, lze to chápat, jako přirozený vývoj lícující hrdinskou cestu samotného Deadpoola. Je však s otazníkem, zda potřebujeme, aby se z dříve relativně svéhlavého protagonisty stal další jednotvárný produkt v “marvelovském” katalogu. A je také otázkou, zda to k uchlácholení chřadnoucí fanouškovské trpělivosti bude stačit.

Film ale dělá vše pro to, aby si cílovou skupinu dostal na svou stranu. Činí tak skrze robustní počet cameí, k čemuž koncept multivesmírů vybízí. Filmem ve větších či menších úlohách prostupuje množství kultovních superhrdinských postav, včetně jejich etablovaných představitelů. Kolotoč postaviček plní úlohu na úrovni jednotlivých gagů, případně drobných narativních berliček. Jde o prvotřídní “fan service”, který fanouškům rozproudí hladinu dopaminu a v několika případech se jedná o skutečně sympatické návraty, jež kombinují svět Avengers i X-Menů. V závěru tvůrci staví pomyslný pomníček Hugh Jackmanovi, jenž se se svou nejslavnější postavou loučil již před sedmi lety.

Celkově je Deadpool a Wolverine polovičatou a pravděpodobně nechtěně protichůdnou zábavou, která ze superhrdinské tvorby nijak nevybočuje, ačkoli se tak tváří. Je ale zřejmé, že se tvůrci všemi aspekty snaží navrátit do úspěšné a neustále skloňované “avengerovské” éry, jež vyvrcholila roku 2019. Jen těžko si však přípustit, že výsledný tvar je skutečně dostatečný a brzy nezapadne v balastu vykalkulované produkce, která teď pohřbila kdysi alespoň dílčím způsobem podnětného intertextuálního (anti)superhrdinu.

Hodnocení: 55 %

Režie: Shawn Levy

Scénář: Shawn Levy, Rhett Reese, Ryan Reynolds, Zeb Wells, Paul Wernick

Hrají: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Rob Delaney, Jon Favreau, Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni, Brianna Hildebrand

Česká premiéra: 25. července 2024

Distribuce: Falcon