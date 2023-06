Rodičovský příspěvek: Čerpání se od ledna změní, upraví se dva základní parametry

Podle vicepremiéra se mají parametry příspěvku změnit od 1. ledna. "Základní dohoda již je potvrzena a takto bude novela zákona o státní sociální podpoře upravena a schválena na jednání vlády v příštích týdnech," řekl Jurečka serveru iDnes.cz. Zdůraznil také, že zkrácení čerpání neznamená, že rodič nebude moci zůstat doma s dítětem do čtyř let.

Ministr předloží návrh vládě, následně ho ještě musí schválit parlament. Předsedové poslaneckých klubů stran pětikoalice mají vše probrat s poslanci už v příštím týdnu.

Rodičovský příspěvek je dávkou rodiče, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodič může volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do vyčerpání celkové částky, která v současnosti činí 300 tisíc korun. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 tisíc korun.

Není přitom jasné, zdali se s výdaji na vyšší příspěvek počítá v návrhu státního rozpočtu pro příští rok, jehož základní parametry schválila vláda na středečním jednání. V této chvíli se počítá se schodkem ve výši 235 miliard korun.

"Schválením základních parametrů rozpočtu jsme odstartovali vládní debatu, která bude probíhat až do předložení konečného návrhu zákona o státním rozpočtu. Ten donesu na vládu do konce srpna a do konce září jej podle harmonogramu schválíme a pošleme do sněmovny," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).